Chrome'un tahtı sallantıda: ChatGPT destekli yeni bir tarayıcı geliyor

Yapay zeka alanındaki devrimleriyle bilinen OpenAI, şimdi de gözünü internet tarayıcılarına dikti.

Reuters'a konuşan kaynaklara göre şirket, internette gezinme alışkanlıklarını kökten değiştirmeyi hedefleyen yapay zeka destekli kendi tarayıcısını önümüzdeki haftalarda kullanıma sunacak.

TIKLAMA YERİNE SOHBET EDEREK ARAMA

Yeni tarayıcının en dikkat çekici özelliği, klasik tıklama ve gezinme yerine ChatGPT benzeri bir sohbet arayüzü ile internette arama yapma imkanı sunması olacak.

Kullanıcılar, bir konuyu araştırmak istediklerinde doğrudan yapay zeka ile konuşarak istedikleri sonuca ulaşabilecekler.

TARAYICINIZ SİZİN YERİNİZE İŞLERİ HALLEDECEK

Söylentilere göre, OpenAI'nin "Operator" adlı yapay zeka aracının da bu tarayıcıya entegre edilmesi planlanıyor.

Bu özellik sayesinde, bilet almak veya form doldurmak gibi görevler, kullanıcı müdahalesi olmadan doğrudan tarayıcı tarafından otomatik olarak gerçekleştirilebilecek.

Yeni tarayıcının Chrome veya Safari gibi temel özelliklere sahip olması bekleniyor ama yapay zekânın merkeze yerleştirilmesiyle bazı benzersiz özellikler de karşımıza çıkabilir.