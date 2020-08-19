Çin: ABD küresel ticaret kurallarını ihlal ediyor

Çin; Washington yönetimini, Çinli teknoloji şirketi Huawei'yi hedef alan yaptırımlarla küresel ticarete zarar vermekle suçladı.

ABD ile Çin arasında devam eden ticaret savaşlarından en çok etkilenen şirketlerden biri olan Huawei, ABD ve Google tarafından çeşitli yaptırımlarla karşı karşıya kalmış ve şirketin Amerikan şirketleriyle iş yapması engellenmişti.

Ayrıca ABD, geçtiğimiz günlerde Huawei'ye olan kısıtlamaları genişleterek Çinli şirketin 38 ortağını daha kara listeye almıştı.

ÇİN: ABD KURALLARI İHLAL EDİYOR

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Cao Lician, Huawei'nin Amerikan teknolojisine erişimini engellemeyi amaçlayan kısıtlamalarını artıran ABD'nin, "uluslararası ticaret kurallarını ihlal ettiğini, küresel endüstri ve tedarik zincirini baltaladığını" belirtti.

Lician ayrıca Pekin yönetiminin, Çinli şirketlerin çıkarlarını ve meşru haklarını korumak için gerekli önlemleri alacağını ifade etti.

"ABD İKİYÜZLÜLÜĞÜNÜ KANITLADI"

Lician, ABD'nin Huawei ve diğer Çinli şirketlere baskı yapmasının daha çok bu şirketlerin başarısını, ABD'nin ikiyüzlülüğünü kanıtladığını ifade ederek, ABD'ye hatalarını derhal düzeltmesi, Çin'i karalamaya ve Çinli şirketlere baskı yapmaya son vermesi çağrısında bulundu.