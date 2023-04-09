Çin, Airbus'ın 160 uçağına onay verdi Pekin yönetiminin Çinli şirketlerin Airbus'tan 160 yolcu uçağı satın almasına onay verdiği bildirildi.

AA

Avrupalı uçak üreticisi Airbus, Çin'in Tiencin şehrindeki fabrikasına yeni bir montaj hattı ekleyerek üretim kapasitesini iki katına çıkaracak.

Pekin yönetiminin de Çinli şirketlerin Airbus'tan 160 yolcu uçağı satın almasına onay verdiği bildirildi.

Bu kapsamda 150 adet "A320" tipi ve 10 adet "A350-900" tipi yolcu uçağı, Çinli hava yolu şirketlerine teslim edilecek.

Çin pazarında avantaj sağlayacak

Avrupalı uçak üreticisi Airbus'ın adımı, ABD'li rakibi Boeing'in Washington'un Pekin ile ilişkilerindeki artan gerilimlerden etkilendiği bir dönemde, şirkete Çin pazarında rekabet avantajı sağlayacak.

Airbus'ın Tiencin'deki "Asya Son Montaj Hattı" (FALA) adını verdiği üretim tesisi, 2008'de faaliyete başlamıştı.

Tesiste dar gövdeli, orta mesafe yolcu uçağı ailesi A320'lerin yanı sıra, geniş gövdeli A350 yolcu uçakları üretiliyor.

Çin'in kamuya ait "üç büyük" hava yolu şirketi AirChina, China Southern ve China Eastern, geçen yıl Airbus'tan toplam 292 uçak almayı taahhüt etmişti.