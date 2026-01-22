Çin, Ay'ın güney kutbundan su örneği toplayan ilk ülke olacak

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Çin, bu yıl gerçekleştirmeyi planladığı Chang'e-7 göreviyle Ay yüzeyinde doğrudan su örneklemesi ve ölçümü yapan ilk ülke olmayı hedefliyor.

Uzay aracının, Ay'ın güney kutbunda bulunan Shackleton kraterinin kenarına yakın bir noktaya iniş yaparak buz araması bekleniyor.

GÖREV BEKLENENDEN ZORLU OLABİLİR

Bilim insanları, donmuş toprak içinde ve havasız ortamda hapsolan Ay suyunun Dünya'daki sudan tamamen farklı davrandığına dikkat çekiyor.

Harbin Teknoloji Enstitüsü ve Çin Bilimler Akademisi uzmanları, bu benzersiz yapıdaki buzu toplamanın onu ölçmekten çok daha zorlu bir süreç olacağını belirtiyor.

Çin Uzay Bilimleri Dergisi'nde yayınlanan araştırmaya göre, gezgin aracın robotik kolu toprağa temas ettiğinde oluşacak sürtünme ısısı, su moleküllerini gevşetebilir.

Uzmanlar, örnekleme sırasındaki en ufak bir ısınmanın bile değerli Ay buzu örneklerinin kalıcı kaybına yol açabileceği konusunda uyarıyor.