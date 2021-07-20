Saatte 600 kilometre hıza ulaşan tren, hareketi sırasında manyetik etki nedeniyle raylarla temas etmiyor.

Çin, dünyanın en hızlı trenini düzenlenen etkinlikte tanıttı.

Elektromanyetik kuvvetle hareket eden tren, ilerlediği sırada raylara temas etmiyor.

SAATTEKİ HIZI 600 KİLOMETRE

Çin, bu teknolojiyi neredeyse 20 yıldır sınırlı ölçekte kullanıyor. Şanghay, havaalanlarından birinden şehre uzanan manyetik ray hattına sahip.

Tren saatte 600 kilometre hıza ulaşıyor ve bu hız, treni dünyanın en hızlı kara aracı yapıyor.

Çin, dünyanın en hızlı trenini görücüye çıkardı ViDEO

SEYAHAT SÜRESİNİ KISALTACAK

Çin'de henüz yüksek hızlardan faydalanabilecek şehirlerarası elektromanyetik ray bulunmazken, Şanghay ve Chengdu gibi bazı şehirler konu üzerinde çalışmalara başlamış durumda.

Saatte 600 kilometre hızla bin kilometrelik Pekin-Şanghay seyahati trenle 2,5 saate inecek. Karşılaştırıldığında, seyahat halihazırda uçakla 3 saat sürüyor.

Japonya ve Almanya gibi ülkeler, manyetik tren ağları kurmak için çalışmalar gerçekleştiriyor.