Çin hükümeti, internet yorumlarını sansürlemek istiyor

Çin, internet sansürünü bir adım daha ileri götürmek için yeni adımını attı. Şimdi de yorumların sansürlenmesi gündemde.

Çin hükümeti, ülke genelindeki internete uyguladığı çeşitli sansürlerle biliniyor ve oldukça eleştiriliyor. Ancak gelen bilgilere göre, hükümetin geri adım atmaya hiç niyeti yok.

Çinli yetkililer, sosyal medya platformlarını, herhangi bir kullanıcı yorumunu kontrol etmeye ve 'zararlı' kabul edilenleri yayınlanmadan önce sansürlemeye zorlayacak.

Çin Siber Ortam İdaresi (CAC), 17 Haziran'da 2017 mevzuatını güncelledi. Buna göre, sosyal medyanın içerik denetleme ekipleri, herhangi bir yasa dışı içeriği filtreleyip yetkililere bildirmek zorunda kalacak.

Orijinal gönderiler ve yanıtlardan, video akışındaki gerçek zamanlı yorumlara kadar her tür yorum, bu mevzuat kapsamında olacak.

Kişiler yorumlardan sorumlu olacak

Bununla birlikte, sosyal medyada herhangi bir gönderi paylaşan kişiler, o günderinin altındaki yorumlardan sorumlu olacak.

VPN gibi güvenlik araçlarının kullanımı, ülkede bu katı düzenlemeleri atlamak isteyen internet kullanıcıları arasında yaygın bir şekilde kullanılıyor. Ancak Çinli yetkililer, VPN’leri engellemek için de yeni ve etkili taktikler bulmaya çalışıyor.