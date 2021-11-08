Çin uzay istasyonu genişliyor: Taykonotlar uzay yürüyüşünde

Çin'in Dünya yörüngesinde kurmakta olduğu uzay istasyonuna gönderdiği Shenzhou-13 taykonot ekibi, uzay yürüyüşü gerçekleştirdi.

Çin, 15 yıl boyunca görev yapacak uzay istasyonunun çekirdek modülünü geçtiğimiz aylarda uzaya fırlatmıştı.

Ardından kargo ikmal uzay aracı Tianzhou-2'yi fırlatarak çekirdek modüle entegre eden Çin, ardından Shenzhou-12 uzay aracıyla istasyona 3 taykonot fırlatmıştı.

İKİNCİ EKİP UZAY YÜRÜŞÜNDE

"Shenzhou-13" uzay göreviyle yörüngeye gönderilen taykonotlar Cai Cigang, Vang Yaping ve and Yı Guangfu, ilk uzay yürüyüşlerine çıktı.

Taykonot ekibi, Çin uzay programı için rekor 6 aylık süre boyunca yörüngede görev yapacak. Görev kapsamında uzay istasyonunun kurulması için gerekeli kritik teknolojiler test edilecek.

Çin'in taykonot ekibi uzay yürüyüşüne çıktı - VİDEO

Taykonot ekibi, uzay yürüyüşünde yerli üretim Feitien uzay tulumlarını test etti ve uzay istasyonunun mekanik kolu ile diğer araç dışı destek vasıtalarını kullanarak görevler gerçekleştirdi.

UZAY YÜRÜYÜŞÜ YAPAN İLK ÇİNLİ KADIN

41 yaşındaki Vang, bu faaliyete katılarak, uzay yürüyüşü yapan ilk Çinli kadın taykonot oldu.

Vang, 2013'te Dünya yörüngesini kateden ve uzay istasyonunun ilk prototipi niteliğindeki "Tiengong-1" modülüne demirleyen "Shenzhou-10" seferine katılarak, 2012'de "Shenzhou-9" görevinde yer alan Liu Yang'ın ardından, uzaya çıkan ikinci Çinli kadın olmuştu.

Çin, ABD'nin uzay araştırmaları alanında iş birliğini yasaklaması ve Uluslararası Uzay İstasyonu (ISS) programına katılımını engellemesi nedeniyle 2022'ye kadar kendi uzay istasyonunu kurmak için çalışmalar yürütüyor.

Bir çekirdek modül, iki laboratuvar modülü ve bir uzay teleskobundan oluşacak istasyon, Çin'in uzaydaki en büyük kozlarından biri olacak.

Uluslararası Uzay İstasyonu’nun görevinin 2024’te sona ermesiyle Çin Uzay İstasyonu, yörüngedeki tek uzay istasyonu olacak.