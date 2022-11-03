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- Çin uzay istasyonunun ikinci laboratuvar modülü yerleştirildi
Çin uzay istasyonunun ikinci laboratuvar modülü yerleştirildi
- 03.11.2022 - 09:41
Çin, 15 yıl boyunca görev yapacak uzay istasyonunun çekirdek modülünü geçtiğimiz aylarda uzaya fırlatmıştı.
Ardından kargo ikmal uzay aracı Tianzhou-2'yi fırlatarak çekirdek modüle entegre eden Çin, ilk laboratuvar modülünü ise temmuz ayında istasyona göndermişti.
İkinci laboratuvar modülü istasyona eklendi
Çin, Dünya yörüngesinde kurduğu uzay istasyonunun parçasını oluşturacak ikinci laboratuvar modülünü birkaç gün önce uzaya fırlatmıştı.
AA'nın haberine göre Çin, Dünya yörüngesinde kurduğu uzay istasyonunun parçasını oluşturan ikinci laboratuvar modülünün montajını tamamladı.
Adı, Çincede "gökleri düşlemek" anlamına gelen "Mıngtien" uzay istasyonuna eklenen ikinci laboratuvar modülü oldu.
Daha önce "Vıntien" (gökleri aramak) adı verilen ilk laboratuvar modülü, 2 Ekim'de geçici olarak demirlediği iskeleden çıkarılarak çekirdek modüle eklenmişti.
"Tienhı" (göksel uyum) adı verilen çekirdek modüle, laboratuvar modüllerinin eklenmesiyle istasyonun "T" biçimli ana iskeleti tamamlandı.
Ana iskelet kurulduktan sonra "Şüntien" (gökleri dolaşmak) adı verilen uzay teleskobu, ayrı bir modül olarak istasyona eklenecek.