Çin, uzayda 3 boyutlu yazıcı ile malzeme bastı

Çin'in, astronot taşıyacak Long March-5B roketinin uzaya gönderdiği ilk prototipinde, 3 boyutlu yazıcı testleri yapıldı.

Son yıllarda uzay çalışmalarıyla ön plana çıkan Çin, 2022 yılına kadar yörüngede üç kapsülden oluşan insanlı bir uzay istasyonu kurmayı planlıyor ve son zamanlarda bunun testlerini gerçekleştiriyor.

Çin, gelecekte uzayda kuracağı yeni istasyona roketlerle astronot taşımayı hedefliyor. Bu kapsamda geliştirilen roketin prototip versiyonu Long March-5B, 5 Mayıs'ta astronotsuz olarak test amaçlı yörüngeye gönderilmişti.

YÖRÜNGEDE 3 BOYUTLU YAZICI TEST EDİLDİ

Söz konusu roketin yörüngedeki seyri sırasında 3 boyutlu yazıcılar test edildi. Çin Uzay Teknolojisi Akademisi (CAST) tarafından geliştirilen 3 boyutlu yazıcı, yörüngede bulunduğu sırada karbon fiberle güçlendirilmiş polimer kompozitten oluşan iki farklı numune bastı.

Testte materyallerin işlenme süreci, yazma sisteminin materyal kalitesi ve yazıcının hareketlerinin doğruluğu gözlemlendi.

UZAYDA MATERYAL ÜRETİLEBİLECEK

CAST yaptığı açıklamada, uzay tabanlı 3 boyutlu yazıcı teknolojisi kullanılarak, astronotların dünyadan gönderilen materyalleri uzayda üretebileceğini belirtti.