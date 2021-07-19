Çin, uzayı gözleyecek uydu grubunu yörüngeye gönderdi

Yeni uydu grubunu yörüngeye fırlatan ülke, uzaydaki elektromanyetik alanları gözlemlemeyi hedefliyor.

Çin, yeni bir uzay görevini daha gerçekleştirdi

Uzaktan algılama özellikli bir uydu grubu, bugün yörüngeye gönderildi.

YENİ UYDULAR FIRLATILDI

Yerel saatle 08.19'da ülkenin güneybatısındaki Sıçuan eyaletinde bulunan Şiçang Uydu Fırlatma Merkezi'nden, uzaktan algılama özellikli yeni bir uydu grubu fırlatıldı.

Uydular, 43 metre uzunluğa ve 242 ton kalkış kütlesine sahip Long-March-2C roketiyle fırlatıldı.

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UZAYDAKİ ELEKTROMANYETİK ALANLARI GÖZLEYECEK

Fırlatma, Long March roketleriyle icra edilen 380'inci görev oldu. Yetkililer, yeni uyduların Yaogan-30 ailesine ait 10'ncu grup olduğunu belirtti.

Çin, yeni uydular ile uzaydaki elektromanyetik alanları gözlemlemeyi amaçlıyor.

UZAY İSTASYONU HAMLESİ

Çin, ABD'nin uzay araştırmaları alanında iş birliğini yasaklaması ve Uluslararası Uzay İstasyonu (ISS) programına katılımını engellemesi nedeniyle 2022'ye kadar kendi uzay istasyonunu kurmak için çalışmalar yürütüyor.

Çinli taykonotlar, 4 Temmuz'da Pekin yönetiminin kurmakta olduğu Tienhı (Göksel Uyum) Uzay İstasyonu'nda ilk uzay yürüyüşünü yapmıştı.