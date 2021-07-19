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    Çin, uzayı gözleyecek uydu grubunu yörüngeye gönderdi

    Yeni uydu grubunu yörüngeye fırlatan ülke, uzaydaki elektromanyetik alanları gözlemlemeyi hedefliyor.
    • AA
    • 19.07.2021 - 14:49
    • Güncelleme : 19.07.2021 - 15:00
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    Çin, uzayı gözleyecek uydu grubunu yörüngeye gönderdi

    Çin, yeni bir uzay görevini daha gerçekleştirdi

    Uzaktan algılama özellikli bir uydu grubu, bugün yörüngeye gönderildi.

    YENİ UYDULAR FIRLATILDI

    Yerel saatle 08.19'da ülkenin güneybatısındaki Sıçuan eyaletinde bulunan Şiçang Uydu Fırlatma Merkezi'nden, uzaktan algılama özellikli yeni bir uydu grubu fırlatıldı.

    Uydular, 43 metre uzunluğa ve 242 ton kalkış kütlesine sahip Long-March-2C roketiyle fırlatıldı.

    Çin, uzayı gözleyecek uydu grubunu yörüngeye gönderdi ViDEO

    UZAYDAKİ ELEKTROMANYETİK ALANLARI GÖZLEYECEK

    Fırlatma, Long March roketleriyle icra edilen 380'inci görev oldu. Yetkililer, yeni uyduların Yaogan-30 ailesine ait 10'ncu grup olduğunu belirtti.

    Çin, yeni uydular ile uzaydaki elektromanyetik alanları gözlemlemeyi amaçlıyor.

    UZAY İSTASYONU HAMLESİ

    Çin, ABD'nin uzay araştırmaları alanında iş birliğini yasaklaması ve Uluslararası Uzay İstasyonu (ISS) programına katılımını engellemesi nedeniyle 2022'ye kadar kendi uzay istasyonunu kurmak için çalışmalar yürütüyor.

    Çinli taykonotlar, 4 Temmuz'da Pekin yönetiminin kurmakta olduğu Tienhı (Göksel Uyum) Uzay İstasyonu'nda ilk uzay yürüyüşünü yapmıştı.

    Çin, uzayı gözleyecek uydu grubunu yörüngeye gönderdi #1

    Çin, uzayı gözleyecek uydu grubunu yörüngeye gönderdi #2

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