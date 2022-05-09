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    Çin, Windows işletim sistemini yasakladı

    Çin hükümeti, Windows ve birçok yabancı marka bilgisayarı yerel alternatiflerle değiştirme kararı aldı.
    • Haber Merkezi
    • 09.05.2022 - 13:26
    • Güncelleme : 09.05.2022 - 13:35
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    Çin, Windows işletim sistemini yasakladı

    Son yıllarda ABD ile Çin arasında yaşanan ticari gerilimlere bir yenisi daha eklendi. Gelen bilgilere göre Pekin yönetimi, Microsoft’un popüler işletim sistemi olan Windows’u ve yabancı marka bilgisayarları yasakladı.

    Çin hükümetinin aldığı bu karar doğrultusunda, yalnızca merkezi hükümet kurumlarında kullanılan yaklaşık 50 milyon bilgisayar değiştirilecek.

    Yerel alternatif kullanın çağrısı

    Çin hükümetinin, devlet dairelerine ve devlet destekli firmalara yerli alternatiflere yönelmelerini emrettiği belirtiliyor.

    Gelen bilgilere göre bu karar, önümüzdeki iki yıl içinde kademeli olarak uygulanacak.

    Öte yandan, batılı firmaların sahip olduğu ve değiştirilmesi zor PC bileşenlerinin (işlemci, ekran kartı vs.) yeni karardan muaf tutulacağı gelen bilgiler arasında.

    Geçtiğimiz son 10 yıl içerisinde yerel donanım ve yazılımların kullanıma teşvik uygulayan Çin hükümetinin, önümüzdeki dönemlerde daha sıkı kararlar alabileceği konuşuluyor.

    Çin, Windows işletim sistemini yasakladı #1


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