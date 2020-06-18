Çin, yeni yer gözlem uydusunu uzaya fırlattı

Çin, Gaofen 9-03 isimli yeni bir gözlem uydusunu başarıyla uzaya gönderdi.

Son yıllarda uzay yarışında ön plana çıkmaya devam eden ve 2022 yılında kendi uzay istasyonunu kurmayı planlayan Çin, uzaya yeni uydular göndermeye devam ediyor.

Gaofen 9-03 yer gözlem uydusu, ülkenin kuzeybatısındaki Jiuquan uzay fırlatma merkezinden başarıyla fırlatıldı.

Long March-2D taşıyıcı roketiyle yörüngesine gönderilen uydu, optik uzaktan algılama teknolojisiyle bir metre altında çözünürlükle görüntü toplayacak.

YERYÜZÜNÜ GÖZLEMLEYECEK

Uydu, genel anlamda arazi gözlem, şehir planlama, yol şebekelerinin tasarımı, ürün hasat tahmini, doğal afetlerin etkilerinin hafifletilmesi amacıyla kullanılacak.

Gaofen 9-03 ile iki mini uydu daha yörüngeye gönderildi. Uydulardan biri gemi ve uçak seferlerine ilişkin bilgi toplayacak, diğeri nano uydu teknolojilerini test etmek için hizmet verecek.

Çin, Gaofen projesini, yeryüzünde daha net görüntü sağlayabilmek amacıyla 2010'da başlatmıştı.

Bu bağlamda Gaofen-1 2013'te, Gaofen-2 2014"te, Gaofen-3 2016'da, Gaofen-4 2015'te, Gaofen-5 Mayıs 2018'de, Gaofen-6 ise Haziran 2018'de yörüngeye gönderilmişti.