Çin: Yörüngeden çıkan roketin zarar verme ihtimali çok düşük

Çin Dışişleri Bakanlığı, kontrolden çıkan roket parçalarının atmosferde yanacağını ve Dünya'ya düşerek zarar verme ihtimalinin çok düşük olduğunu açıkladı.

Çin, 15 yıl boyunca görev yapacak uzay istasyonunun çekirdek modülünü, ülkenin güneyindeki Haynan Adası’ndan 29 Nisan'da uzaya fırlatmış, ancak roketin gövdesi kontrolden çıkarak uzaya savrulmuştu.

Saatte 27 bin 600 kilometre hızla Dünya'nın etrafından dönen gövdenin atmosferden geçmeyi başaran parçalarının Dünya'ya düşmesi bekleniyor.

Fırlatmanın üzerinden bir haftadan fazla zaman geçmesine rağmen Çin'in bu konuda sessiz kalması oldukça eleştirilmişti.

ÇİN'DEN AÇIKLAMA GELDİ

Yaklaşık 8 gün sonra Çin Dışişleri Bakanlığı açıklama yapma gereği hissetti. Bakanlık, Çin Uzay İstasyonu'nun çekirdek modülünü taşıyan ve daha sonra kontrolden çıkan roket parçalarının, Dünya'nın atmosferine girdiği anda yanarak parçalanacağını ve herhangi bir zarara yol açma ihtimalinin oldukça düşük olduğunu duyurdu.

Bakanlık sözcüsü, başkent Pekin'de düzenlediği olağan basın toplantısında, roketle ilgili şu ifadeleri kullandı:

"İlgili roketin sahip olduğu teknolojilerin tasarımından anladığımız kadarıyla parçaların büyük kısmı atmosfere girdiğinde yanarak parçalanacak. Havacılık faaliyetleri ve yerde herhangi bir zarara yol açma ihtimali de oldukça düşük."

DÜNYA'YA DÜŞME İHTİMALİ DE VAR

Çin her ne kadar bir hafta süren sessizliğini bozsa da bazı uzmanlara göre, atmosferden geçen dev parçaların Dünya'ya düşme ihtimali var.

9 MAYIS'TA DÜNYA'YA DÜŞECEK

Pentagon sözcülerinden Mice Howard, roket parçalarının 9 Mayıs sabah saatlerinde yeryüzüne inmesini beklediklerini ve roketin güzergahının ABD Uzay Kuvvetlerince takip edildiğini açıklamıştı.

Howard, roket parçalarının nereye düşeceğinin Dünya'ya inmesine saatler kala tahmin edilebileceğini söylemişti.

TÜRKİYE DE RİSK ALTINDA

Roket parçalarının düşebileceği yerler arasında İstanbul ve Ankara başta olmak üzere Türkiye'den birçok şehir var.

Parçaların kontrolsüz bir biçimde yerleşim yerine düşmesi halinde onlarca kişinin hayatını kaybedebileceği ifade ediliyor.