Çin'de 85 yıllık bir ilkokul yerden kaldırıldı ve binanın altına yerleştirilen yeni bir teknoloji sayesinde “yürütülerek" başka bir yere taşındı.

Son zamanlarda geliştirdiği çeşitli teknolojilerle öne çıkmayı başaran Çin, yeni bir güç gösterisine daha imza attı.

Şanghay şehrinin doğusundaki Huangpu bölgesinde yer alan 85 yıllık bir ilkokul yerden kaldırıldı ve binanın altına yerleştirilen yeni bir teknoloji sayesinde “yürütülerek" başka bir yere taşındı.

Projenin sorumlusu Lan Wuji'ye göre mühendisler, kentin tarihi yapılarını korumaya yönelik çabalar kapsamında, 5 katlı binanın altına yaklaşık 200 mobil destekten oluşan ve “yürüme makinesi” ismi verilen bir teknoloji yerleştirdi.

Çin'de bir ilkokul yürüyerek yer değiştirdi

İNSAN BACAĞINI TAKLİT ETTİ

Robotik bacaklar gibi davranan mobil destekler, insanların adımlarını taklit etti ve dönüşümlü olarak yükselip alçalarak, yapının hareket etmesine olanak tanıdı.

18 gün süren çalışmaların sonucunda 5 katlı bina, 21 derece döndürüldü ve 62 metre uzağa taşındı.

İLK DEFA KULLANILDI

Yetkililerin açıklamasına göre "yürüyen makine" yöntemi, kentin tarihi bir binasının yerini değiştirmek için bu projeyle ilk defa kullanıldı.

Projenin sorumlusu Lan Wuji, "Bu teknoloji, binaya koltuk değnekleri vermek gibi. Böylece bina ayağa kalkıp yürüyebiliyor." ifadelerini kullandı.



1935'te inşa edilen Lagena İlköğretim Okulu, 2023’e kadar tamamlanması planlanan yeni bir işyeri kompleksine yer açmak için taşındı.

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