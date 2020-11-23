Çin'de bir kargo görevlisi 14 adet iPhone 12 Pro Max çaldı

Çin'de bir kargo görevlisi, teslimat için görevlendirildiği 14 adet iPhone 12 Pro Max'i alarak kayıplara karıştı. Ancak görevli, çok geçmeden yakayı ele verdi.

Apple, geçtiğimiz haftalarda merakla beklenen iPhone 12 serisini görücüye çıkarmıştı. iPhone 12 serisinin en güçlü ve en pahalı modeli ise iPhone 12 Pro Max oldu.

iPhone 12 Pro Max'in ülkemizdeki fiyatı 17 bin TL'den başlayıp 20 bin TL'ye kadar çıkabiliyor. Telefonun yurt dışı fiyatı ise 1099 dolar olarak açıklanmıştı.

ÇİN'DE KARGO GÖREVLİSİNDEN VURGUN

91mobiles'ta yer alan habere göre, Çin'de 14 adet iPhone 12 Pro Max'i teslim için yola çıkan bir kargo görevlisi, telefonları alarak kayıplara karıştı.

Habere göre, bir iPhone 12 Pro Max modelini kendisi kullanmaya başlayan görevli, diğer bir modeli de arkadaşına borcuna karşılık verdi.





YAKAYI ELE VERDİ

Kargo görevlisinin, kullanmaya başladığı telefonu takip eden yetkililer, hırsızı çok geçmeden yakaladı. Telefonlardan diğer üç tanesi rehin dükkanında, bir tanesi ise başka bir akıllı telefon bayisinde bulundu.

"GÖSTERİŞ İÇİN YAPTIM"

Apple Store tarafından kara listeye alınan ve hapis cezasıyla karşı karşıya kalan kargo görevlisi, gösterişli görünmek için böyle bir şey yaptığını söyledi.

