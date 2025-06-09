Çin'de bulunan nadir mineral, görme yetisini geri kazandırmaya yardımcı olabilir

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Çin'deki Fudan Üniversitesi'nden bir araştırma ekibi, tıp alanında çığır açabilecek bir buluşa imza attı.

Çoğunlukla Çin'de bulunan nadir bir mineral olan tellür kullanarak, görme engelli hayvanlarda görme yetisini geri kazandıran ve hatta onlara normalde görünmez olan kızılötesi ışığı algılama yeteneği kazandıran bir yapay retina ürettiler.

Science dergisinde yayınlanan çalışmada, platin kadar nadir bulunan gümüş-beyaz renkli bir element olan tellürden yapılan nanotel implantlarının detayları paylaşıldı.

Tellür, hem görünür ışığı hem de kızılötesi radyasyonu yardımcı bir ekipmana ihtiyaç duymadan doğrudan elektrik sinyallerine dönüştürebilen olağanüstü fotoelektrik özelliklere sahip.

Bu eşsiz özellik, onu hasar görmüş fotoreseptör hücrelerinin yerini alması için ideal bir aday yapıyor. Geliştirilen biyouyumlu cihaz, genetik olarak kör farelerde ve bir maymunda görme yeteneğini başarıyla geri kazandırdı.

Bu yapay retina implantının en şaşırtıcı sonucu ise hayvanlara "süper görüş" kazandırması oldu.

İmplant takılan kör fareler, normal farelerin göremediği kızılötesi ışığa tepki verebildi ve desen tanıma testlerinde sağlıklı farelerden bile daha iyi performans gösterdi.

Bu durum, teknolojinin sadece kaybedilen görme yetisini geri kazandırmakla kalmayıp, aynı zamanda insan vizyonunun ötesinde yetenekler sunma potansiyeli taşıdığını gösteriyor.

Araştırmacılar, bu buluşun insan körlüğünün tedavisinde muazzam bir potansiyele sahip olduğunu belirtiyor.