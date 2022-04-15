Çin'deki sıkı karantina, telefon sevkiyatlarını geciktirebilir

Apple başta olmak üzere birçok teknoloji markası, Çin'deki sıkı koronavirüs tedbirleri nedeniyle sevkiyatlarda sorun yaşamaya başladı.

Çin'de vaka sayılarındaki hızlı artış ve karantina kararları, ülkedeki dev şirketleri zor durumda bırakıyor.

Geçtiğimiz günlerde Apple tedarikçisi Foxconn'un üretimi durdurmasının ardından bir hamle de Tayvanlı Pegatron'dan gelmişti.

iPhone tedarikçisi Pegatron, hükümetin katı koronavirüs kuralları nedeniyle iPhone 13, iPhone SE serisi ve diğer eski modelleri ürettiği Şanghay ve Kunshan'daki fabrikalarında üretimi durdurmak zorunda kaldı.

Sevkiyatlar gecikecek, daha fazla fabrika kapanacak

Reuters'ta yer alan habere göre Analistler, Çin'deki koronavirüs karantinaları devam ederse, bazı Apple ürünlerinin yanı sıra Dell ve Lenovo dizüstü bilgisayarların sevkiyatlarının gecikmelerle karşı karşıya kalacağını ve daha fazla fabrikada üretimin duracağını söylüyor.

Analistler, Macbook'ların dörtte üçünü küresel olarak üreten Quanta Computer'ın da operasyonlarını durdurduğunu ve bunun teslimatları daha ciddi şekilde etkileyebileceğini söylüyor.

Isaiah Research'te kıdemli analist olan Eddie Han, "Apple, siparişleri Pegatron'dan Foxconn'a aktarmayı düşünebilir, ancak lojistik sorunu ve ekipman ayarlamasının zorluğu nedeniyle hacmin sınırlı olmasını bekliyoruz." dedi.

Üretilen iPhone sayısı azalacak

Han, en kötü durum senaryosu olarak, kapanmaların iki ay sürmesi ve Apple'ın siparişleri yeniden yönlendirememesi durumunda, Pegatron'un 6 milyon ila 10 milyon daha az iPhone üreteceğini sözlerine ekledi.

Şanghay, karantinanın üçüncü haftasına yaklaşıyor ve geniş çaplı bir yeniden açılma belirtisi göstermedi.

Trendforce araştırma müdürü Forrest Chen, Reuters'a verdiği demeçte, "Karantinalar birkaç hafta içinde kalkarsa, tedarik zincirinin düzelme şansı var. Ancak, karantina iki aydan uzun sürerse toparlanmanın bir yolu olmayacak." ifadelerini kullandı.