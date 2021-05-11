Çin'den roket konusunda açıklama: ABD bizi kıskanıyor

Dünya'ya düşen roketin parçalarıyla ilgili açıklama yapan Çin, ABD'nin kendilerini kıskandığını söyledi.

Çin, 15 yıl boyunca görev yapacak uzay istasyonunun çekirdek modülünü, ülkenin güneyindeki Haynan Adası’ndan 29 Nisan'da uzaya fırlatmış, ancak roketin gövdesi kontrolden çıkarak uzaya savrulmuştu.

Saatte 27 bin 600 kilometre hızla Dünya'nın etrafından dönen gövdenin atmosferden geçmeyi başaran parçaları ise Hint Okyanusu'na düşmüştü. NASA Yöneticisi Bill Nelson ise Çin'i sorumsuz davranmakla suçlamıştı.

ÇİN: ABD BİZİ KISKANIYOR

Çin Komünist Partisi'nin İngilizce yayın organı Global Times, eleştirilere karşı yayınladığı makalede "ABD'li yetkililerin Çin'in uzay teknolojisi alanındaki hızlı gelişimini kıskandığını" yazdı.

ABD medyasının, Çin roketinin sanki ABD roketlerinin enkazından daha tehlikeliymiş gibi bir hava yarattığını savunan gazete, durumu "utanç verici ve aldatıcı bir kampanya" olarak tanımladı.

Global Times, bazı ABD'li bilim insanlarının ve hatta NASA'nın Çin uzay endüstrisinin itibarının zedelenmesine yönelik kampanyaya katıldığını kaydetti.

ÇİN'DEN SPACEX GÖNDERMESİ

ABD'nin uzaya fırlattığı roketlerin enkazını daha iyi kontrol ettiğine dair bir kanıt bulunmadığını kaydeden Global Times, bir SpaceX roketinin parçasının martta Washington eyaletinde bir çiftliğe düştüğünü hatırlattı.

Çin'in, Uzun Yürüyüş 5B roketinin üst kısmının devre dışı bırakılması nedeniyle enkazın Dünya'ya düşerken yanacağını ve hasar olasılığının çok düşük olduğunu birçok kez dile getirdiği belirtilen makalede, "Çin roketinin özellikle riskli olduğunu öne sürmek cahilliktir." denildi.