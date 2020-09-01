Çin'den, TikTok'un ABD'ye satışını engelleyecek yeni adım

Çin'in yeni teknoloji ihracat kuralları, TikTok'un ABD'li şirketler tarafından satın alınmasını zora soktu. Yeni değişikliğe göre TikTok, artık Çin'den izin almak zorunda kalacak.

Son zamanlarda ABD'nin gündemini bir hayli meşgul eden Çinli video paylaşım uygulaması TikTok, ülkedeki haklarını satmak için Microsoft, Oracle ve Walmart ile görüşme halinde.

Donald Trump, TikTok uygulamasının sahibi Çinli teknoloji şirketi ByteDance'in ABD'deki operasyonlarını 90 gün içinde elden çıkarmasına yönelik geçtiğimiz haftalarda bir kararname yayınlamıştı.

Kararnameye göre TikTok, eğer herhangi bir ABD'li şirket tarafından satın alınmazsa ülkede yasaklanacak.

ÇİN'DEN ANLAŞMANIN ZORA GİRMESİNE NEDEN OLAN YENİ ADIM

Çin Ticaret Bakanlığı, son olarak 2008 yılında yenilediği ihracat kısıtlamalarına tabi olan teknolojilerin listesinde apar topar değişiklik yaptı.

Söz konusu liste, artık ses tanıma ve bilgisayar çipleri gibi hassas olduğu düşünülen teknolojileri de içeriyor.

Değişiklikten sonra, yukarıdaki teknolojilerden herhangi birini yabancı bir teklif verene satmak isteyen Çinli şirketlerin, hükümetten bir lisans alması gerekiyor.

Yani bu yeni değişikliğe göre TikTok, kendi teknolojisini ve yazılımını istese de Amerikan bir şirkete satamayacak ya da satmak için Çin hükümetinden onay beklemek zorunda olacak.

ABD'nin TikTok üzerinde kurduğu baskı her geçen gün artarken, uygulamanın ABD'deki hakları satın alınmadığı takdirde TikTok ülkede yasaklanacak.