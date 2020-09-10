Çin'in gizemli uzay aracı, 2 gün yörüngede kaldıktan sonra Dünya'ya döndü

Çin'in tasarladığı ve yeniden kullanılabilir özellikteki deneysel uzay aracının, yörüngede iki gün geçirdikten sonra Dünya'ya döndüğü bildirildi.

Son yıllarda uzay yarışında ABD'nin gerisinde kalmak istemeyen Çin, yörüngeye çeşitli uydular göndererek bazı görevler gerçekleştiriyor.

4 Eylül'de Long March-2F taşıyıcı roketiyle Çin'in kuzeybatısında Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'nden uzaya gönderilen Çin uzay aracı, yörüngede 2 gün kaldıktan sonra 6 Eylül'de Dünya'ya döndü.

Çin basınında yer alan haberde, başarıyla tamamlanan uçuşun "ülkenin yeniden kullanılabilir uzay aracı üretimi açısından çığır açtığı ve uzayın barışçı amaçlarla kullanımı için uygun ve düşük maliyetli yolculuk imkanı sağlayacağı" kaydedildi.





ARACIN GÖREVİ GİZLİ TUTULUYOR

Çin'ın fırlattığı ve yörüngede 2 gün kalan aracın hangi amaçla kullanıldığı belirsizliğini koruyor. Ayrıca Çin, yörüngedeki uzay aracının nasıl geri döndüğü hakkında da bilgi vermiyor.

Amerikalı astrofizikçi ve uydu takipçisi Jonathan McDowell, kişisel Twitter hesabında yaptığı paylaşımda, aracın yörünge konumu itibarıyla Taklamakan Çölü'nün üzerinde olabileceği tahmininde bulundu.

"Tekrar Kullanım Test Uzay Aracı" olarak isimlendirilen aracın, bir uzay uçağı mı yoksa mekik özellikli bir uzay kapsülü mü olduğu bilinmiyor.