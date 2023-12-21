Çin'in gizemli uzay aracı, tanımlanamayan 6 nesne tarafından takip ediliyor Çin'in uzaya fırlattığı gizemli robotik uzay aracının arkasında tanımlanamayan 6 nesne daha var. Araştırmacılar, bu nesnelerin ne olduğunu tespit etmeye çalışıyor.

ensonhaber.com

Son zamanlarda, Çin uzaya gizemli uzay araçları fırlatıyor ve bu araçların amacını açıklamıyor.

Çin'in yeniden kullanılabilen, robotik bir uzay aracına ilişkin üçüncü test misyonu, geçtiğimiz günlerde yapıldı.

Shenlong olarak adlandırılan deneysel yörünge uçağı, 14 Aralık Perşembe günü Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'nden Long March 2F roketinin üzerinde fırlatıldı ve alçak yörüngeye yerleşti.

Tanımlanamayan 6 nesne aracı takip etti

Bu görevler sırasında, uzay aracının arkasında 6 gizemli nesne daha tespit edildi. Büyük ihtimalle Çin tarafından fırlatılan bu nesnelerin ne olduğu gizemini koruyor.

Araştırmacılar, bu nesnelerin test aracının izlenmesini amaçlayan ve potansiyel olarak yüzeye güvenli bir şekilde geri dönmesine yardımcı olacak 'teftiş uydularından' oluştuğunu tahmin ediyor.

Radyo emisyonlarına bakılırsa, nesnelerin daha önce diğer uzay araçlarının görüntülerini iletmek için kullanılan, Çin tarafından geliştirilen küçük Banxing uyduları olması muhtemel.

En son lansmanından dört gün sonra Shenlong, uydu izleme topluluğu tarafından NESNE A'dan F'ye kadar belirlenen altı nesneyi konuşlandırdı.

Amatör gök bilimci Scott Tilley, nesnelerden "gizemli kanat adamları" olarak bahsetti.

Dünyanın dört bir yanındaki amatör gök bilimciler, Çin'in gizemli uzay uçağının neyin peşinde olabileceğine dair teorilerini paylaşırken, ABD'nin kendi çıkarları doğrultusunda Çin'in faaliyetlerini yakından izlediğinden şüphe yok.

Çin daha önce de benzer görevler yapmıştı

Çin'in uzay uçağı geçmişte de benzer davranışlar sergilemişti. Sırasıyla Eylül 2020 ve Ağustos 2022'de başlatılan önceki iki görevde, bilinmeyen küçük bir nesne uzay aracından yörüngeye bırakılmıştı.

ABD'nin de gizli uzay aracı var

ABD'nin sahip olduğu Boeing X-37B yeniden kullanılabilir uzay uçağının Çin'in Shenlong aracıyla pek çok ortak yanı var, özellikle de geliştirme aşamasındaki gizlilikler dikkat çekiyor.

Geçen yüzyılın sonunda NASA'nın X-37 projesinin bir parçası olarak başlayan ve 2004'te ABD Savunma Bakanlığı projesi haline gelen aracın yetenekleri hakkında çok fazla bilgi yok.

ABD Uzay Kuvvetleri, şu anda uzay aracını birkaç gecikmeden sonra 28 Aralık'ta SpaceX Falcon Heavy roketinin üzerinde fırlatmaya hazırlanıyor.

Öte yandan, Çin'in ABD'de ile neredeyse aynı zamanda gizemli uçağını yörüngeye göndermesi tesadüf değil.

ABD Uzay Kuvvetleri Uzay Operasyonları Şefi General Chance Saltzman, konuyla ilgili şunları söylüyor: