Çin'in Mars aracı Zhurong yeni fotoğraflar gönderdi

Çin’in Mars gezgin aracı Zhurong , kızıl gezegenden çektiği fotoğrafları Dünya'ya iletti.

Çin Ulusal Uzay Dairesi tarafından geçtiğimiz yıl temmuz ayında uzaya fırlatılan Mars keşif aracı Tianwen-1, milyonlarca kilometrelik yolu sorunsuz tamamlayarak, şubat ayında Mars yörüngesine ulaşmıştı.

Aracın içerisinde yer alan Zhurong isimli gezgin ise, geçtiğimiz günlerde Mars'a iniş gerçekleştirmiş ve Çin, Mars'a araç indiren ikinci ülke olmuştu.

YENİ FOTOĞRAFLAR GELDİ

Çin’in Mars keşif aracı Zhurong, kızıl gezegenden çektiği yeni fotoğrafları Dünya'ya gönderdi.

Fotoğraflarda Mars’ın manzara ve panorama görüntüleri, Tianwen-1 misyonunun iniş aracı ve yörünge modülünün öz çekimi yer aldı.

ÇALIŞMALARA BAŞLADI

Çin Ulusal Uzay Dairesi’nden (CNSA) yapılan açıklamaya göre, Çin’in Mars keşif aracı Zhurong, Mars’ın yüzeyine inerek araştırma ve keşif çalışmalarına çoktan başladı.

Güneş enerjisiyle çalışan ve 240 kilo ağırlığa sahip 6 tekerlekli Zhurong, Mars’ın yüzeyinde seyrederek yer şekillerine dair bilgi toplayacak.