Çinli bilim insanları iğnesiz grip aşısı geliştirdi

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Grip aşısı olmaktan çekinenler için umut verici bir gelişme yaşandı. Hong Kong Üniversitesi'ndeki bilim insanları, iğne kullanmadan uygulanabilen ve farklı grip türlerine karşı daha güçlü koruma sağlayan yeni bir grip aşısı geliştirdi.

Profesör Leo Poon Lit-man liderliğindeki araştırma ekibi, iki özgün grip aşısı stratejisi ortaya koydu.

Bu yenilikçi yöntemlerin, gelecekteki grip aşısı çalışmalarına önemli katkı sağlaması bekleniyor. Her iki yöntemin de kendine has avantajları bulunuyor.

BURUN AŞILARI UMUT VADEDİYOR

Profesör Poon, burun yoluyla uygulanan grip aşılarının uzun süreli koruma sağlayabileceğini belirtiyor.

Bu durum, yıllık aşı olma gerekliliğini azaltma potansiyeli taşıyor. Fareler üzerinde yapılan deneylerde, yeni grip aşılarının mevcut aşılara kıyasla etkili bir koruma sağladığı gözlemlendi.

GÜÇLÜ BAĞIŞIKLIK YANITI OLUŞTURUYOR

Yeni geliştirilen grip aşısı, farelerde farklı grip türlerine karşı güçlü bir bağışıklık tepkisi oluşturdu.

Araştırmacılar, bu aşıların uzun süreli etkisi sayesinde her yıl uygulanmasının gerekmeyebileceğini düşünüyor. Bu buluş, grip ile mücadelede önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.