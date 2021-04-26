Cisco: Küresel çip krizi 6 ay daha sürebilir

Dünyanın önde gelen teknoloji şirketlerinden Cisco'nun CEO'su Chuck Robbins, küresel çip tedarik sorunlarının en az 6 ay daha sürebileceğini söyledi.

Son aylarda yaşanan çip tedarik sorunları artarak devam ediyor. Otomobilden tüketici elektroniğine kadar birçok sektörde yaşanan bu sorun, üretimlerin aksamasına neden oluyor.

Birçok çip üreticisi, tedarik sorunlarını çözmek için dev yatırımlar yapacağını duyursa da sorun aylarca devam edebilir.

6 AY DAHA SÜREBİLİR

Dünyanın önde gelen teknoloji şirketlerinden Cisco'nun CEO'su Chuck Robbins, global çip sıkıntının, üreticiler daha fazla kapasite için yatırımlarına başlasalar bile en az 6 ay daha sürebileceğini savundu.

Robbins, "Koronavirüs başladığında herkes talebin düşeceğini tahmin etti. Biz de dahil olmak üzere tüm üreticiler çip tedarikçilerine düşük talep sinyalleri verdik. Onlar da kapasitelerini düşürdüler. Ancak salgın döneminde talep yukarı gitti." dedi.

Öte yandan, dünyanın en büyük çip üreticisi Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) CEO'su Xi Wei, çip krizinin gelecek yıl da devam edebileceği uyarısını yapmıştı.

Bu da Apple, Qualcomm ve AMD gibi TSMC'den çip alan üreticileri zor durumda bırakabilir.