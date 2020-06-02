Çocuk istismarı içeren YouTube hesaplarına erişim engeli

Youtube'da yer alan çocuk istismarı içeren kanallarla ilgili; Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Harekete geçti ve kanallara erişim engellendi.

Geçtiğimiz günlerde sizlerle paylaştığımız haberimizde, video paylaşım sitesi YouTube'da "Gerçek Hikayeler" isimli bir kanalın çocuk istismarını öven çeşitli videolar yayınladığından bahsetmiştik.

Yayınlanan videolarda, "Annem başka biri için ailemizi terk etti", "Eski sevgilimi yeniden kazanmak için hamileymiş gibi davrandım", "15 yaşında hamile kaldım" gibi pedofiliyi öven "Gerçek Hikayeler" adlı hesap, bir anda sosyal medya kullanıcılarının büyük tepkisine neden oldu.





KANALLARA ERİŞİM ENGELLENDİ

Videoları yayınlayan 4 hesapla ilgili harekete geçen Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, hesapların kapatılması ve içeriğin kaldırılması için savcılığa başvurdu. Bilgi Teknolojileri Kurumu da (BTK) o sayfalara erişimi engelledi.

Emniyet Genel Müdürlüğü, sosyal medyada ‘genel ahlak kurallarına’ aykırı yayın yapan kanalların birçoğunun kapatıldığını, suç teşkil ettiği değerlendirilen içeriklerin kaldırıldığını açıkladı.

Bakanlık, ailelerin çocuklarının izlediği her içeriği her alanda takip etmesinin önemini vurguladı. Ayrıca İnternette ve sosyal medyada yer alan benzer içeriklerin şikayet edilmesi istendi.