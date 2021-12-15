Coinbase CEO'su Brian Armstrong, yaşlanmayı durdurmak için şirket kurdu

Coinbase CEO'su Brian Armstrong, yaşlanmayı durdurmak için şirket kurdu

Yaşlanmayı önleme çalışmaları tüm hızıyla sürerken, Jeff Bezos'tan sonra bu alana yatırım yapan bir diğer kişi de Coinbase CEO'su Brian Armstrong oldu.

Jeff Bezos, Amazon'un CEO'luk koltuğundan istifa etmiş ve uzay başta olmak üzere farklı alanlara yönelmişti.

Bezos, geçtiğimiz aylarda Rus girişimci Yuri Milner ile yaşlanmayı tersine çevirmenin yolunu keşfetmek amacıyla bir biyoteknoloji şirketine yatırım yapmıştı.

Yaşlanmayı önleme çalışmaları tüm hızıyla sürerken, bir hamle de Coinbase CEO'su Brian Armstrong'dan geldi.

YAŞLANMA KARŞITI ŞİRKET KURDU

Coinbase’in kurucusu, insan ömrünü büyük ölçüde uzatmak için NewLimit adlı yeni bir şirket kurdu.

Kâr amacı gütmeyen şirket, yakın gelecekte herkes için erişilebilir ürünlerle yaşlanmaya karşı koyacağını iddia ediyor.

Armstrong'un kurduğu yeni şirket, mevcut hücrelere tamamen yeni bir görev atayarak yaşlanmayı durdurmayı hedefliyor.

Armstrong, NewLimit ile yaşlanmayı durdurmanın yollarını aramak için biyomühendislik alanında uzman Silikon Vadisi girişimcisi Blake Byers ile iş birliği yapacağını duyurdu.

Coinbase CEO'su, insan hücrelerinin yaşlandıkça nasıl bir değişime uğradığını anlayarak; bu süreci yavaşlatabilecek, durdurabilecek ve tersine çevirebilecek terapiler geliştirmeyi hedeflediklerini belirtti.