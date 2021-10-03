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    Coinbase'in en az 6 bin müşterisinden kripto para çalındı

    Kripto para borsası Coinbase, bilgisayar korsanlarının en az 6 bin müşteriden kripto para çaldığını açıkladı.
    • AA
    • 03.10.2021 - 02:15
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    Coinbase'in en az 6 bin müşterisinden kripto para çalındı

    Kaliforniya Başsavcısı Rob Bonta, Coinbase'in saldırıdan etkilenen müşterilere gönderdiği bildirim metnini paylaştı.

    SMS DOĞRULAMASINDA AÇIK BULUNDU

    Söz konusu bildirimde, siber saldırının mart ile 20 Mayıs arasında gerçekleştiği, bilgisayar korsanlarının hesaplara erişmek ve Coinbase ile ilişkili olmayan kripto cüzdanlarına para aktarmak için şirketin SMS ile doğrulama güvenlik sürecindeki bir açıktan yararlandığı aktarıldı.

    Coinbase in en az 6 bin müşterisinden kripto para çalındı #1

    OLTALAMA YÖNTEMİNDEN YARARLANDILAR

    Coinbase hesabına erişilmesi için üçüncü tarafların müşterilerin hesabıyla ilişkili e-posta adresi, şifre ve telefon numarasını bilmesi ve kişisel e-postalarına girmesi gerektiği belirtilen bildirimde, bu bilgilere nasıl erişildiğinin henüz belirlenemediğini, bu tür eylemlerde genellikle oltalama yönteminden yararlanıldığı ifade edildi.

    Coinbase in en az 6 bin müşterisinden kripto para çalındı #2

    6 BİN MÜŞTERİNİN HESAPLARINDAN PARA ÇEKİLDİ

    Bildirimde, en az 6 bin Coinbase müşterisinin hesaplarından para çekildiği kaydedildi.

    KAYBEDİLEN FONLAR GERİ ÖDENECEK

    Olayın fark edilmesiyle SMS ile hesap kurtarma protokollerinin güncellendiği, hesapların kontrolünün yeniden kazanılması ve kaybedilen fonların geri ödemesi için müşterilerle birlikte çalışıldığı bildirildi.

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