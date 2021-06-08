CopterPack, jetpack modeliyle ilk uçuşunu yaptı

Avustralyalı bir şirket olan CopterPack, geliştirdiği jetpack ile yapılan ilk uçuşun görüntülerini yayınladı.

Teknolojinin oldukça gelişmesiyle, son yıllarda çeşitli hava araçları karşımıza çıkıyor. Şüphesiz bu araçlardan en ilgi çekici olanı ise jetpack'ler.

İnsanları uçurma amacıyla yola çıkan bu teknolojinin arkasındaki şirketler, gelecekte jetpack'lerin daha fazla yaygınlaşacağına inanıyor.

Daha önce ismini hiç duymadığımız CopterPack isimli Avustralyalı bir şirket, iki adet pervaneye sahip olan jetpack modelini görücüye çıkardı.

İLK UÇUŞ BAŞARILI

Şirketin geliştirdiği jetpack'i kullanan bir pilot, başarılı bir şekilde havalandıktan sonra yere inmeyi başardı. İlk test uçuşunu gerçekleştiren şirket, teknolojisiyle ilgili herhangi bir bilgi paylaşmadı.

CopterPack, jetpack modelini test etti

JETPACK'LER ARTIK BİLİM-KURGU DEĞİL

Bir zamanlar bilim kurgu filmlerinde çeşitli tasarımlarla karşımıza çıkan uçan hava araçları jetpack'ler, artık günümüzde uzak mesafelere uçacak kadar gelişmiş durumda.

Ancak yine de bu teknolojinin günlük hayatımıza girebilmesi için önünde uzun yollar var.



