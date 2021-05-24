Cristiano Ronaldo, sosyal medyada yarım milyar takipçiyi geçti

İtalyan ekibi Juventus'ta forma giyen Cristiano Ronaldo, 530 milyona yaklaşan hayran kitlesiyle sosyal medyanın en popüler ismi olmayı sürdürüyor.

Sosyal paylaşım siteleri Facebook, Twitter ve Instagram'ın en popüler isimleri arasında yer alan dünyaca ünlü futbolcular, takipçi sayılarını her geçen gün artırmaya devam ediyor.

Yeşil sahalardaki başarısını sosyal medyaya taşıyan oyuncuların başında gelen Juventus'lu Cristiano Ronaldo, dünyanın en çok takip edilen ismi konumunda.

RONALDO, YARIM MİLYAR TAKİPÇİYİ GEÇTİ

Manchester United ve Real Madrid dönemlerinin ardından Juventus'ta da istikrarlı performansını sürdüren 36 yaşındaki Ronaldo, üç sosyal medya platformundaki toplam takipçi sayısını 528,7 milyona yükseltti.

TAKİPÇİ SAYILARI

Serie A'da dün sona eren 2020-2021 sezonunda attığı 29 golle zirvede yer alan, tüm kulvarlarda 44 maçta 36 gol kaydeden Ronaldo'nun Instagram'da 288 milyon, Facebook'ta 148,6 milyon, Twitter'da ise 92,1 milyon takipçisi bulunuyor.

Instagram ve Facebook'ta en çok takip edilen isimler listesinde ilk sırada bulunan Portekizli futbolcu, Twitter'da ise 5. sıranın sahibi konumunda.

DİĞER ÜNLÜ İSİMLERİ GERİDE BIRAKTI

Portekizli futbolcu, Facebook'ta Kolombiyalı şarkıcı Shakira (112,3 milyon), Instagram'da ABD'li aktör Dwayne Johnson (238 milyon), Twitter'da ise ABD'li şarkıcı Taylor Swift'in (88,6 milyon) önünde yer alıyor.

Sosyal medyadaki toplam takipçi sayısı 500 milyonu geçen ilk isim olan Ronaldo'yu, bu alanda 378,5 milyon takipçiyle Kanadalı şarkıcı Justin Bieber ve 363,2 milyon takipçiyle ABD'li şarkıcı Ariana Grande izliyor.