Dell ve Lenovo, bilgisayar fiyatlarına yüzde 20 zam yapacak

Tüketici elektroniği pazarında yaşanan bellek tedarik sorunları, dünyanın en büyük bilgisayar üreticilerini radikal fiyat kararları almaya zorluyor.

Sektör devleri Dell ve Lenovo, artan maliyetleri gerekçe göstererek ürün fiyatlarında ciddi bir yükselişe gideceklerini resmen duyurdu.

BELLEK MALİYETLERİ REKOR SEVİYEDE

Dell COO'su Jeff Clarke, bellek yongası maliyetlerinin tarihte hiç bu kadar hızlı artmadığını belirterek krizin boyutuna dikkat çekti.

Şirket, bellek yongalarının toplam bilgisayar maliyetinin yaklaşık yüzde 15'ini oluşturması nedeniyle, aralık ayı ortasından itibaren fiyatların en az yüzde 15-20 oranında artacağını müşterilerine bildirdi.

OCAK 2026'DA YENİ DÖNEM BAŞLIYOR

Lenovo da benzer bir uyarı yayınlayarak mevcut fiyat tekliflerinin 1 Ocak 2026 tarihinde sona ereceğini ve yeni yılda zamlı tarifelerin uygulanacağını açıkladı.

Yapay zeka sistemleri ve bulut altyapılarına olan devasa talep, bellek fiyatlarını yukarı çekmeye devam ederken üreticiler müşterilerine şimdiden sipariş vermelerini tavsiye ediyor.

ÜRÜN PLANLARI DEĞİŞİYOR

Yaşanan bu tedarik krizi ve maliyet artışları, Dell, Lenovo ve HP gibi büyük markaların 2026 yılı ürün yol haritalarını yeniden değerlendirmelerine neden oluyor.

TrendForce raporuna göre, artan fiyatların etkisiyle önümüzdeki yıl dizüstü bilgisayar ve diğer PC ürünlerinin sevkiyatlarında düşüş yaşanacak.