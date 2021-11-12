Denizaltı Savunma Harbi Roketi ve Atıcı Sistemi test edildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Denizaltı Savunma Harbi Roketi ve Atıcı Sistemi'nin başarıyla test edildiğini Twitter üzerinden fotoğraflarla duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Denizaltı Savunma Harbi Roketi ve Atıcı Sistem Tedariki Projesi kapsamında, TCG Kilimli ve TCG Karadeniz Ereğli karakol gemilerinin atışlı deniz kabul test faaliyetlerini başarıyla gerçekleştirdikleri duyuruldu.

Karadeniz’de yapılan testlere ait atış fotoğraflar, Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından paylaşıldı.

DENİZALTI SAVUNMA HARBİ ROKETİ VE ATICI SİSTEMİ NEDİR

Denizaltı Savunma Harbi [DSH] Roketi ve Atıcı Sistemi; su altı hedeﬂerine karşı geliştirilmiş, 500 - 2.000 m menzil ve 15 - 300 m derinlik aralığında kullanılabilen, su üstü platformunun silah yönetim sistemi ve sonarı ile entegre çalışabilen, otomatik yönlendirme yeteneğine sahip bir sistemdir.

Sistem, hedeﬂere tekli veya salvo atış yapabilmekte ve ayarlanabilir tapa özelliği sayesinde roketlerin istenen derinlikte patlaması sağlanıyor.

Yüksek infilaklı harp başlıklı DSH Roketi, duyarsız mühimmat özelliğine de sahip. Atıcı sistemin stabilizasyon, otomatik ve manuel yönlendirme özellikleri bulunuyor.

Atış Kontrol Sistemi, su üstü platformu tarafından sağlanan seyir ve hedef bilgilerini kullanarak gerekli atış esaslarını da hesaplıyor.







