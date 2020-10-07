Dev bataryalı Samsung Galaxy M31s modelinin Türkiye fiyatı belli oldu

Samsung'un geçtiğimiz günlerde tanıttığı 6000 mAh bataryaya sahip akıllı telefonu Galaxy M31s, Türkiye'de ön siparişe açıldı.

Samsung'un orta seviye telefonlarının yer aldığı Galaxy M serisi, genellikle yüksek batarya kapasiteleriyle dikkat çekiyor.

Şirketin geçtiğimiz günlerde tanıttığı Galaxy M31s modeli de yine yüksek batarya kapasitesiyle ön plana çıkıyor.

Güney koreli üretici Samsung, Galaxy M31s modelini ülkemizde ön siparişe açtı. Telefonun fiyatına geçmeden önce, özelliklerini kısaca bir hatırlayalım.

SAMSUNG GALAXY M31s ÖZELLİKLERİ

6,5 inç büyüklüğünde Full HD AMOLED ekranla karşımıza çıkan Samsung Galaxy M31s, gücünü Samsung'un kendi işlemcisi Exynos 9611'den alıyor.

6GB ve 8GB RAM seçeneklerine sahip telefonun depolama kapasitesi ise 128GB. Telefonun arkasında bulunan 64 MP + 12 MP + 5 MP + 5 MP dörtlü kameraya, ön tarafta bulunan 32MP'lik tek bir kamera eşlik ediyor.

Son olarak 25W hızlı şarj desteğine sahip 6000 mAh batarya kapasitesi ile Avrupa'da satışa çıkacak Samsung Galaxy M31s, şarj konusunda kullanıcıları yarı yolda bırakmayacak.

SAMSUNG GALAXY M31s TÜRKİYE FİYATI

Samsung Galaxy M31s, Avrupa'da 250 eurodan satışa sunulacak. Telefonun ülkemizdeki fiyatı ise 3 bin 499 TL olarak açıklandı. Bu fiyat, telefonun 6GB RAM ve 128GB depolama sürümü için geçerli olacak.

Telefonun Hindistan'da satışa çıkan 8GB RAM'li sürümünün, Avrupa pazarına gelip gelmeyeceği şimdilik bilinmiyor.