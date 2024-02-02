Dev kapışma: Samsung, Apple, Huawei ve Xiaomi'nin amiral gemilerini karşılaştırdık Son zamanlarda oldukça üst seviye akıllı telefonlar piyasaya çıkmaya başladı. Biz de sizler için markaların en iyi akıllı telefonlarını inceledik.

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Teknoloji dünyasının devleri arasında yaşanan rekabetin en heyecanlı yönlerinden biri, her yıl piyasaya sürülen amiral gemi telefon modellerinin olması.

Bu haberimizde; Samsung, Apple, Huawei ve Xiaomi'nin amiral gemisi akıllı telefon modellerine yakından bakıyoruz.

Her biri kendi benzersiz tasarımı, güçlü donanımı ve inovatif özellikleriyle dikkat çeken bu üst seviye telefonlar, kullanıcılarına üst düzey performans ve benzersiz bir deneyim sunmak adına yarışıyor.

Apple iPhone 15 Pro Max

Apple, yeni üst düzey iPhone 15 Pro ve 15 Pro Max modellerini eylül ayında duyurdu. Titanyumdan yapılan telefonlar, bir iPhone'da şimdiye kadarki en ince kenarlara sahip ve şirket, bunun, Apple'ın ürettiği en güçlü cihazlar olduğunu söylüyor.

iPhone 15 Pro 6,1 inç, iPhone 15 Pro Max ise 6,7 inç ekranla kutusundan çıkıyor. Genel olarak telefonlara baktığımızda, iPhone 14 Pro ve Pro Max modellerinden tasarım olarak çok fazla fark göremiyoruz.

Yeni aksiyon butonu

iPhone 15 Pro ve Pro Max modellerinin sol tarafındaki zil sesi anahtarının yerini alan Aksiyon Butonu; kısayolları çalıştırmak, erişilebilirlik özelliklerini getirmek, kamerayı açmak, el fenerini açmak ve daha fazlasını yapmak için özelleştirebileceğiniz yeni bir düğme.

Video tarafında iPhone 15 Pro Max, 4K60 ProRes 4K video çekebiliyor, hatta USB-C bağlantı noktası üzerinden (doğru kabloya sahip olduğunuz sürece) doğrudan harici bir sürücüye çekim yapabiliyorsunuz.

Apple, iPhone 15 Pro ve Pro Max modellerinde A17 Bionic işlemci kullanıyor. 3 nm üretim mimarisi üzerine inşa edilen bu çip, akıllı telefonun performansını ve verimliliğini artırıyor.

iPhone 15 Pro, 3.650 mAh kapasiteli bir bataryaya sahip. Ancak A17 Bionic'in verimli yapısı, güç tüketimini ciddi anlamda düşürüyor.

Kamera detayları

Gelelim kamera özelliklerine. iPhone 15 Pro'da 48 MP çözünürlük sunan Sony IMX-803 sensörlü ana kamera yer alıyor. Aynı kamera, iPhone 14 Pro modelinde de kullanılmıştı.

Telefonun ultra geniş açılı kamerası ise 13.4 MP çözünürlük değeri sunarken, üçüncü kamera ise 12.7 MP çözünürlüğünde.

Kamera konusundaki asıl gelişme, iPhone 15 Pro Max modellerinde karşımıza çıkıyor. Telefonun ana kamerası ile ultra geniş açılı kamerası, iPhone 15 Pro ile aynı. Ancak Apple, bu telefonda ilk defa periskop kameraya da yer verdi. Söz konusu kamera, 6X'e varan optik yakınlaştırma sağlıyor.

Tüm özellikler

Ekran: 6.7 inç, Super Retina XDR, 120 Hz, 1290 x 2796 piksel

İşlemci: A17 PRO

RAM: 8 GB

Ön Kamera: 12 MP (f/1.9)

Arka Kamera: 48 MP (f/1.78) + 12 MP (f/2.2) + 12Mp (f/1.78) telefoto kamera

Batarya: 20W hızlı şarj

İşletim Sistemi: iOS 17

Türkiye fiyatı: 76 bin 999 TL

Samsung Galaxy S24 Ultra

Samsung, geçtiğimiz haftalarda düzenlediği etkinlikte merakla beklenen Galaxy S24 modellerini tanıttı. Beklendiği gibi telefonlar, yapay zeka ile güçlendirilmiş özelliklerle karşımıza çıktı.

Samsung, üç telefon için yedi nesil işletim sistemi yükseltmesi ve yedi yıllık güvenlik güncellemesi sözü veriyor.

Samsung sesli notlar uygulaması artık konuşmalarınızı yazıya dökebiliyor. Fotoğraf düzenleme için, fotoğraf çekildikten sonra nesneleri çerçevenin etrafında hareket ettirmenize olanak tanıyan Magic Editor tarzı bir özellik de sunuluyor.

Bir diğer yapay zeka destekli yenilik ise video tarafında yapıldı. Hangi mod, kare hızı ve hatta kamerayla yakaladığınıza bakılmaksızın herhangi bir videoyu, 120 fps ağır çekim videoya dönüştürebilirsiniz.

13 farklı dil arasında telefon görüşmelerinin iki yönlü, gerçek zamanlı çevirilerini sunacak ve kısa mesajların çevirilerini de sağlayacak yeni bir özellik daha telefonlarda olacak.

Ana kamera özellikleri geçen yıla göre değişmedi. Galaxy S24 ve S24 Plus, her biri 50 megapiksel ana, 12 megapiksel ultra geniş ve 3x optik yakınlaştırmalı 10 megapiksel telefotodan oluşan üçlü kamera kurulumuna sahip.

Yazılım tarafında daha ilginç değişiklikler var. Artık yalnızca ana kamera uygulamasında değil, üçüncü taraf sosyal uygulamalarda da çekilebilecek HDR fotoğrafları için daha iyi bir destek sunuluyor.

Samsung Galaxy S24 Ultra, tıpkı iPhone 15 modelleri gibi titanyum bir kasaya sahip.

Galaxy S24 Ultra'nın arkasında başka bir donanım değişikliği daha var: Samsung, S23 Ultra'nın 10 megapiksel 10x yakınlaştırmasını 50 megapiksel 5x yakınlaştırmayla değiştirdi.

Samsung, yeni telefon serisini bugüne kadar diğer amiral gemisi telefonlarda gördüğünüz hemen hemen tüm yapay zeka özellikleriyle doldurdu.

S24 Ultra, S24 Plus ve S24, yerel ve bulut tabanlı yapay zeka özellikleriyle geliyor ve cihazda Google'ın Gemini yapay zeka modelleri kullanılıyor.

Tüm özellikler

Ekran: 6,8 inç 3088x1440p QHD+ 120 Hz

İşlemci: Snapdragon 8 Gen 3

RAM: 12 GB RAM

Depolama: 256 GB, 512 GB, 1 TB

Arka kamera: 200 MP ana kamera, 10 MP F2.4 telefoto (3x), 10 MP, F4.9 telefoto (10x), 12 MP, F2.2 geniş açı

Ön kamera: 12 MP, F2.2

Batarya: 5000 mAh

Diğer: 45W hızlı şarj

Türkiye fiyatı: 69 bin 999 TL

Xiaomi 14 Pro

Xiaomi, son etkinliğinde Xiaomi 14 ve Xiaomi 14 Pro modellerini duyurarak teknoloji tutkunlarını heyecanlandırdı. Her iki telefon da benzer bir tasarıma sahip olup, özellikle ekran, kamera ve tasarım açısından dikkat çekici özellikler sunuyor.

Ancak Xiaomi 14 Pro, kardeşiyle kıyaslandığında çeşitli yönlere yapılan güçlendirmelerle dikkat çekiyor.

Xiaomi 14 Pro, tasarım açısından Xiaomi 14 ile büyük benzerlik gösteriyor. Ancak, hafifçe kavisli bir ekrana sahip olan Xiaomi 14 Pro, bu ekranında etkileyici bir 3000 nit parlaklık sunuyor.

Huaxing C8 ekran teknolojisine sahip olan telefonun ekran boyutu 6,73 inç olarak dikkat çekiyor.

Bu ekran, LTOP teknolojisi ile desteklenmekte olup, 2K 3200x1440 piksel çözünürlük sunmakta ve 1-120Hz değişken yenileme hızına sahip.

Donanım tarafında, Xiaomi 14 Pro, gücünü Qualcomm'un en hızlı mobil işlemcisi olan Snapdragon 8 Gen 3'ten alıyor.

Xiaomi, bu yonganın GPU performansının, Apple A17 Pro (iPhone 15 Pro/Max) ile karşılaştırıldığında yüzde 40'a varan daha yüksek bir seviyede olduğunu vurguluyor.

Diğer bileşenler arasında, Xiaomi 14 Pro'nun 12 GB ve 16 GB RAM seçenekleriyle birlikte 256 GB, 512 GB ve 1 TB UFS 4.0 depolama alanı sunması dikkat çekiyor.

Kamera özellikleri

Kamera özelliklerine bakacak olursak, Xiaomi 14 Pro, tamamı Leica imzalı üçlü kamera sistemine sahip.

Cihazın merkezine yerleştirilmiş olan 23mm odak uzaklığına ve f/1.42 ila f/4.0 değişken diyafram aralığına sahip OIS destekli 50 MP ana sensörü bulunuyor.

Ultra geniş açı tarafında ise 14mm odak uzaklığında ve f/2.2 diyafram açıklığına sahip 50 MP sensör karşımıza çıkıyor..

Telefoto tarafında ise 75mm odak uzaklığında, f/2.0 diyafram açıklıklı ve 3.2x optik zoom yapabilen OIS destekli 50 MP sensör yer alıyor.

Tüm özellikler

Ekran: 6,7 inç OLED 12 bit, 2K, 1-120Hz LTPO, 3000 nit

İşlemci: Snapdragon 8 Gen 3

RAM: 12 GB ve 16 GB RAM

Depolama: 256 GB / 512 GB ve 1 TB UFS 4.0

Kamera: f/1.42 ila f/4.0 OIS destekli 50 MP, f/2.2 50 MP ultra geniş açı ve 50 MP f/2.0 diyafram açıklıklı 3.2x optik zoom ile telefoto

Video: 8K 24fps (HDR), 4K 24/30/60fps (HDR10+, 10-bit Dolby Vision HDR, 10-bit LOG), 1080p 30/60/120/240/960fps, 720p 1920fps, gyro-EIS

Ön kamera: 32 MP

Batarya: 4880mAh, 128W kablolu, 50W kablosuz şarj

Diğer: WiFi 7, Bluetooth 5.4, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, NFC,USB Type-C 3.2 Gen 2, ekran altı optik parmak izi okuyucu

Türkiye fiyatı: Ülkemizde satışı yok

Huawei Mate 60 Pro

Huawei Mate 60 Pro, ön taraftan bakıldığında son derece ince çerçevelere sahip bir cihaz olarak dikkat çekiyor.

Telefonun tasarımında, hafifçe kavisli ekranın yanı sıra arkada yer alan dairesel kamera kurulumu öne çıkıyor.

Mate 60 Pro'nun en dikkat çekici özelliklerinden biri, Huawei'nin selfie kamerasını ve 3D ToF sensörünü yerleştirdiği ekranda üç delikli tasarımı.

Telefonun ekranı, 2720 x 1260 piksel çözünürlük ve 120 Hz uyarlanabilir yenileme hızı sunuyor. 6,82 inç boyutundaki bu ekran, 10 bit LTPO OLED panel kullanıyor.

Kamera özellikleri

Yüz tanıma ve 3D yüz haritalama için sensörler ve lazerlerin yanı sıra, Mate 60 Pro'nun ön bölümünde 13 MP ultra geniş selfie kamerası yer alıyor.

Cihazın arka tarafında ise daire şeklinde yerleştirilmiş XMAGE üçlü kamera sistemi dikkat çekiyor.

Bu kamera sistemi, önceki modeller Mate 50 Pro ve P60 Pro'da gördüğümüz OIS ve PDAF özellikli, f/1.4-f/4.0 değişken diyafram açıklığına sahip 50 MP ana sensörü içeriyor.

Ayrıca, ultra geniş açılı kamera 12 MP sensöre ve f/2.2 lense sahip. Üçüncü kamera ise 48 MP sensöre ve OIS ile AF özellikli f/3.0 telefoto lens kullanıyor.

Tüm özellikler

Ekran: 6,82 inç 2720 x 1260 piksel 10 bit LTPO OLED

İşlemci: Kirin 9000S

RAM: 12 GB

Depolama: 256 GB, 512 GB ve 1 TB

Arka kamera: OIS destekli 50 MP f/1.4-f/4.0 / 12 MP f/2.2 ultra geniş açı / OIS destekli 48 MP f/3.0 telefoto

Ön kamera: 13 MP

Pil: 5000 mAh / 88W kablolu, 50W kablosuz şarjı ve 20W ters kablosuz

Boyutlar: 163mm x 79mm x 8.1mm ve 225 gram

Diğer: 5G, USB 3.1 Gen 1 bağlantı noktası, Wi-Fi 5/Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, NFC, Uydu

Türkiye fiyatı: Ülkemizde satışı yok