DNA'lar yeniden kodlanıyor: Laboratuvarda "insan üretimi" yapılacak

İnsan yaşamının yapı taşlarını sıfırdan inşa etmeyi hedefleyen ve dünyada bir ilk olma potansiyeli taşıyan çığır açıcı bir proje üzerinde çalışmalar resmen başladı.

Tasarım bebekler yaratma fikri ve gelecek nesillerde öngörülemeyen genetik değişimlere yol açma ihtimali nedeniyle, bu tür araştırmalar uzun süredir bilim dünyasında tartışmalı ve tabu niteliğinde kabul ediliyordu.

Ancak şimdi dünyanın en büyük tıbbi yardım kuruluşu Wellcome Trust, projeyi başlatmak için 10 milyon sterlinlik bir başlangıç desteği verdi ve bunun, tedavisi mümkün olmayan birçok hastalığın tedavisini hızlandırarak zarardan çok fayda sağlama potansiyeline sahip olduğunu söylüyor.

"HASTALIĞA DİRENÇLİ HÜCRELER ÜRETMEK İSTİYORUZ"

Projenin bir parçası olan Cambridge'deki MRC Moleküler Biyoloji Laboratuarı'ndan Dr. Julian Sale, BBC News'e yaptığı açıklamada araştırmanın biyolojide bir sonraki dev sıçrama olduğunu söyledi.

Sale, şunları söyledi:

"Sınır gökyüzü. İnsanların daha az hastalıkla yaşlanmalarına yol açacak tedavilere bakıyoruz. Bu yaklaşımı, örneğin karaciğer ve kalp, hatta bağışıklık sistemi gibi hasarlı organları yeniden doldurmak için kullanabileceğimiz hastalığa dirençli hücreler üretmek için kullanmak istiyoruz.”

Ancak araştırmanın, geliştirilmiş veya değiştirilmiş insanlar yaratmak isteyen kötü niyetli araştırmacıların önünü açmasından korkuluyor.

"SENTETİK YAŞAM GİRİŞİMİ OLMAYACAK"

Projenin ayrıntıları, insan DNA'sındaki moleküllerin haritasını çıkaran İnsan Genomu Projesi'nin tamamlanmasının 25'inci yıldönümünde BBC News'e verildi.

İnsan Genom Projesi, bilim insanlarının tüm insan genlerini bir barkod gibi okumasını sağladı. Sentetik İnsan Genomu Projesi olarak adlandırılan yeni çalışma, potansiyel olarak bunu dev bir adım ileriye taşıyor. Proje, araştırmacıların sadece bir DNA molekülünü okumasına değil, aynı zamanda onun parçalarını, belki bir gün tamamını, sıfırdan molekül molekül yaratmasına olanak tanıyacak.

Projenin çalışması test tüpleri ve kaplarla sınırlı olacak ve sentetik yaşam yaratma girişimi olmayacak. Ancak teknoloji araştırmacılara insan yaşam sistemleri üzerinde benzeri görülmemiş bir kontrol sağlayacak.

"İNSAN DNA'SINA SAHİP YARATIKLAR ORTAYA ÇIKABİLİR"

Ve proje tıbbi faydalar peşinde olsa da, sahtekâr bilim insanlarının teknolojiyi kötüye kullanmasını engelleyecek hiçbir şey yok.

Edinburgh Üniversitesi'nde yapay insan kromozomları yaratma yöntemini tasarlayan saygın genetik bilimci Prof. Bill Earnshaw'a göre, örneğin biyolojik silahlar, geliştirilmiş insanlar veya hatta insan DNA'sına sahip yaratıklar yaratmaya çalışabilirler.