Dolandırıcıların yeni tuzağı: Windows güncelleme sayfası Windows güncelleme sayfasını başarılı bir şekilde taklit eden yeni bir siber saldırı yöntemi, kullanıcıların paralarını çalıyor.

ensonhaber.com

2020 yılında tüm dünyaya yayılan koronavirüs nedeniyle internet kullanımı oldukça arttı. Ancak bu durum, siber korsanların ekmeğine yağ sürdü. Özellikle 2020 yılında kayıtlara geçen siber saldırıların sayısı, daha önceki yıllara oranla çok fazla.

Üstelik 2023 yılında da internet dolandırıcılarının sayısı artmaya devam ediyor ve yeni yöntemler kullanılıyor.

Siber güvenlik şirketi Fortinet, Windows güncelleme sayfasını taklit eden yeni bir dolandırıcılık yöntemi tespit etti.

Fidye talep ediyorlar

Şirketin FortiGuard Labs bölümündeki araştırmacıların belirttiğine göre, saldırıyı yapanlar güvenliği ihlal edilmiş cihazlardaki dosyaları şifreliyor ve dosyalarının geri alınması için fidye talep ediyor.

Big Head olarak adlandırılan fidye yazılımı varyantının Mayıs 2023'te ortaya çıktığına inanılıyor.

"Kritik Windows Güncellemelerini Yapılandırma" yazan sahte bir Windows Update ekranı ile kullanıcıları kandıran siber korsanlar; ABD, İspanya, Türkiye ve Fransa gibi ülkeleri hedef alıyor.