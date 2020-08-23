Dünyada 1994'ten bu yana 28 trilyon ton buzul eridi

Dünyada 1994'ten bu yana 28 trilyon ton buzul eridi

Sonuçların şaşırtıcı olduğunu belirten araştırmacılar, deniz suyu seviyesinde her bir santimetrelik yükselişteki tehlikeye dikkat çekti.

Kürsel ısınma, buzulları tehdit etmeyi sürdürüyor.

Leeds ve Edinburgh üniversiteleriyle University College London'da görevli bilim insanlarının yaptığı araştırma, yeryüzünde 30 yıldan kısa sürede 28 trilyon ton buzulun eridiğini ortaya koydu.

28 TRİLYON BUZUL ERİDİ

Leeds Üniversitesi'nden Tom Slater, 28 trilyon ton buzulun, İngiltere'nin tüm yüzeyini 100 metre kalınlığında donmuş bir su tabakasıyla kaplayacağına dikkati çekti.

Bilim insanları, eriyen buzul miktarındaki artışın, güneş ışınlarının yansıtılmasını önemli derece azaltacağı, buna bağlı olarak denizin ve toprağın daha fazla ısınacağı, dolayısıyla küresel ısınmanın çok daha hızlanabileceğine işaret etti.

BİR SANTİMLİK YÜKSELİŞ BİR MİLYON KİŞİYE TEHDİT

Leeds Üniversitesi Kutup Gözlem ve Modelleme Merkezi Direktörü Profesör Andy Shepherd de deniz suyu seviyesinde her bir santimetrelik yükselişin yaklaşık bir milyon kişiyi evsiz bırakabileceği uyarısında bulundu.

Alaska'daki buzul köprünün çökme anı ViDEO

HAYRETE DÜŞÜRDÜ

Araştırmanın bulguları karşısında hayrete düştüklerini aktaran Shepherd, "Geçmişte araştırmacılar, buzulların eridiği Antarktika veya Grönland gibi bölgesel alanları incelediler ama bu araştırma, dünya genelinde eriyen tüm buzulları kapsıyor." ifadesini kullandı.

Uzmanların ortaya koyduğu buzul kaybı oranının, Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli (IPCC) tarafından özetlenen en kötü senaryo tahminleriyle eşleştiği kaydedildi.