Dünyanın en büyük siber güvenlik şirketlerinden FireEye hacklendi

İşletmeleri ve şehirleri siber saldırılardan koruyan FireEye isimli siber güvenlik firması, siber korsanların saldırısına uğradı.

Merkezi Kaliforniya'da bulunan halka açık bir siber güvenlik şirketi olan FireEye; siber güvenlik saldırılarını araştırmak, kötü amaçlı yazılımlara karşı korumak ve BT güvenlik risklerini analiz etmek için hizmet veriyor.

Ancak dünyanın en büyük siber güvenlik şirketleri arasında yer alan FireEye, kendisine yapılan siber saldırıyı engelleyemedi.

SALDIRININ ARKASINDA ÜLKE OLABİLİR

Firmadan konu ile ilgili yapılan resmi açıklamada, siber saldırının karmaşık ve gelişmiş yöntemlerle yapıldığı ve arkasında bir ülke olabileceği ifade edildi.

2004’te kurulmuş olan FireEye, söz konusu saldırının bugüne kadar şirkete yapılan en kapsamlı saldırı olduğunu açıkladı.

Hem FBI hem de Microsoft gibi şirketlerle zararı minimuma indirmek için çalıştıklarını belirten şirket, saldırı sonucunda aralarında hükümetlerin de bulunduğu müşterilerin verilerine ulaşıldığını duyurdu.

Saldırının açıklanmasından sonra işlem gören FireEye hisseleri yüzde 7’ye kadar değer kaybetti. Şimdi uzmanlar, saldırının arkasında kimin olduğunu tespit etmeye çalışıyor.