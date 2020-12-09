Euro
9.4939
0.26%
Dolar
7.8262
0.09%
Altın
467.77
-0.51%
Borsa
1.353
0.98%
Bitcoin
143.555
-3.03%
EXEN Coin
10.80
-1.81%
12ºC
İstanbul
Güneşli 12 C

    Dünyanın en büyük siber güvenlik şirketlerinden FireEye hacklendi

    İşletmeleri ve şehirleri siber saldırılardan koruyan FireEye isimli siber güvenlik firması, siber korsanların saldırısına uğradı.
    • Haber Merkezi
    • 09.12.2020 - 12:48
    • Güncelleme : 09.12.2020 - 13:13
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Dünyanın en büyük siber güvenlik şirketlerinden FireEye hacklendi

    Merkezi Kaliforniya'da bulunan halka açık bir siber güvenlik şirketi olan FireEyesiber güvenlik saldırılarını araştırmak, kötü amaçlı yazılımlara karşı korumak ve BT güvenlik risklerini analiz etmek için hizmet veriyor.

    Ancak dünyanın en büyük siber güvenlik şirketleri arasında yer alan FireEye, kendisine yapılan siber saldırıyı engelleyemedi.

    SALDIRININ ARKASINDA ÜLKE OLABİLİR

    Firmadan konu ile ilgili yapılan resmi açıklamada, siber saldırının karmaşık ve gelişmiş yöntemlerle yapıldığı ve arkasında bir ülke olabileceği ifade edildi.

    Dünyanın en büyük siber güvenlik şirketlerinden FireEye hacklendi #1

    2004’te kurulmuş olan FireEye, söz konusu saldırının bugüne kadar şirkete yapılan en kapsamlı saldırı olduğunu açıkladı.

    Hem FBI hem de Microsoft gibi şirketlerle zararı minimuma indirmek için çalıştıklarını belirten şirket, saldırı sonucunda aralarında hükümetlerin de bulunduğu müşterilerin verilerine ulaşıldığını duyurdu.

    Saldırının açıklanmasından sonra işlem gören FireEye hisseleri yüzde 7’ye kadar değer kaybetti. Şimdi uzmanlar, saldırının arkasında kimin olduğunu tespit etmeye çalışıyor.

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir