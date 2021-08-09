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    Dünyanın ilk 2 ayaklı koşabilen robotu: Cassie

    Oregon Eyalet Üniversitesi, dünyanın ilk ayaklı koşabilen robotunu geliştirdi. Söz konusu robot, depolarda veya evlerde insanlara yardım edecek.
    • Haber Merkezi
    • 09.08.2021 - 12:38
    • Güncelleme : 09.08.2021 - 12:47
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    Dünyanın ilk 2 ayaklı koşabilen robotu: Cassie

    Yapay zeka teknolojisiyle donatılmış robotlar, günümüzde her alanda karşımıza çıkmaya başladı. Bu robotlardan biri de dünyanın ilk iki ayaklı koşabilen robotu Cassie.

    Oregon Eyalet Üniversitesi bünyesinde kurulan Agility Robotics,  ABD Savunma Bakanlığı'nın DARPA bölümünden 1 milyon dolarlık hibe alarak söz konusu robotu geliştirdi.

    KOŞU TESTİNE GİRDİ

    Geliştiriciler, robotu bir de koşu testinden geçirdi. Cassie, tek şarjla toplamda 5 kilometrelik yolu 53 dakika 3 saniye koşmayı başardı. Test sırasında yalnızca iki kez yere düşen robot, geliştiricilerden tam not aldı.

    Dünyanın ilk 2 ayaklı koşabilen robotu - VİDEO

    CASSIE

    Oregon Eyalet Üniversitesi'nde robotik profesörü olan Jonathan Hurst, gelecekte Cassie gibi robotların paket taşıma işlerinde veya evlerde insanlara yardım edebileceğini söyledi.

    CASSIE

    CASSIE

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