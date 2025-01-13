Dünyanın ilk ahşap uydusu, uzay istasyonundan fırlatıldı

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Uzay araştırmalarında yeni bir dönem başlıyor! Dünyanın ilk ahşap uydusu LignoSat, Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan uzaya bırakıldı.

Kyoto Üniversitesi ve Sumitomo Forestry tarafından geliştirilen LignoSat, uzay aracı tasarımında sürdürülebilir malzemelerin kullanımına öncülük ediyor.

LİGNOSAT'IN ÖZELLİKLERİ

LignoSat, 1U boyutunda bir küp uydu. Manolya ağacından yapılan gövdesi, uzayın zorlu koşullarına dayanıklı olacak şekilde tasarlandı.

Uydu, yaklaşık 6 ay boyunca yörüngede kalacak ve bu süre zarfında Dünya'ya veri gönderecek.

UZAY ARAŞTIRMALARINDA YENİ BİR DÖNEM

LignoSat, uzay araştırmalarında yeni bir dönemin habercisi olabilir. Ahşabın uzay ortamında dayanıklılığını kanıtlaması, gelecekte daha çevre dostu uyduların üretilmesinin önünü açabilir.

Günümüzde kullanılan uyduların çoğu, alüminyum gibi malzemelerden yapılıyor. Bu uydular, Dünya atmosferine girdiklerinde yanarak metalik tozlar bırakıyor ve bu tozlar çevreye zarar verebiliyor.

AHŞAP UYDULARIN AVANTAJLARI

Ahşap uydular, atmosfere girdiklerinde tamamen yanarak çevreye zarar vermiyor. Ayrıca, ahşap malzemelerin üretimi daha az enerji gerektirdiği için karbon ayak izi de daha düşük.

Japon Uzay Ajansı (JAXA), LignoSat projesine destek verdi ve ISS'de farklı ağaç türleri üzerinde deneyler yaparak en dayanıklı olanın seçilmesini sağladı.

LignoSat'ın başarılı olması durumunda, proje SpaceX gibi şirketlere sunulabilir. SpaceX, dünyanın en büyük uydu operatörü ve uydu hava kirliliğine önemli ölçüde katkıda bulunuyor.