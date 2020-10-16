Dolar
7.9246
-0.0983%
Euro
9.2824
-0.1462%
Altın
1906.77
-0.0979%
Borsa
1189.51
0.7692%
G. Altın
485.522
-0.3662%
Bitcoin
89895.15
-2.043%
EXEN Coin
12.01
0.84%
20ºC
İstanbul
Güneşli 20 C

    Dünyanın oda sıcaklığında ilk süper iletken maddesi sentezlendi

    Bilim insanları, dünyada ilk kez oda sıcaklığında yeni bir süper iletken madde sentezlemeyi başardı.
    • Haber Merkezi
    • 16.10.2020 - 09:47
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Dünyanın oda sıcaklığında ilk süper iletken maddesi sentezlendi

    Rochester Üniversitesi'nde makine mühendisliği, fizik ve astronomi öğretim görevlisi Ranga Dias ve ekibi, dünyada ilk kez oda sıcaklığında yeni bir süper iletken madde sentezledi.

    Bilim insanlarının sentezlediği madde, yaklaşık 15 derecede herhangi bir dirençle karşılaşmadan elektriği iletebilir görünüyor.

    Bunun, genellikle çok soğukla ilişkilendirilen süper iletkenlik açısından yeni bir rekor olduğuna işaret edildi.

    iletken

    Bilim insanları; bu işlem için karbonlu sülfür hidriti, bilimsel deneylerde kullanılan bir cihaz olan hücre tabanlı elmas içinde foto kimyasal olarak sentezlemek amacıyla hidrojeni karbon ve sülfürle bir araya getirdi.

    Karbonlu sülfür hidritin 14,44 derecede süper iletkenlik sergilediği gözlemlendi.

    Öte yandan iletkenliğin 267 milyar paskal basınç altında görüldüğü, bunun pratik kullanımı açıkça sınırladığı belirtildi.

    Dias, bir sonraki hedeflerinin oda sıcaklığında süper iletkenliği düşük basınçta elde etmenin yollarını keşfetmek olacağını dile getirdi.

    Instagram: @eshteknoloji

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir