Dünya'ya her yıl 5 bin tondan fazla kozmik toz yağıyor

Dünya'ya her yıl 5 bin tondan fazla kozmik toz yağıyor

Bilim insanları, Dünya'ya her yıl 5 bin tondan fazla kozmik toz yağdığını tespit etti.

Kuyruklu yıldızlardan veya göktaşlarından gelen bazı parçalar, gözle görülemeyen tozlar halinde yeryüzüne ulaşıyor.

Gezegenler arası bu parçacıklar, Dünya atmosferinden geçiyor ve halk arasında "yıldız kayması" diye bilinen olaya sebep oluyor.

Fransa'daki Ulusal Bilimsel Araştırma Merkezi, Paris-Saclay Üniversitesi ve Fransa Ulusal Doğa Tarihi Müzesi'nden bilim insanları, Antartika'daki Concordia İstasyonu'nun yakınlarındaki Dome C diye bilinen bölgede, bu toz parçacıklarını toplamak ve analiz etmek için yaklaşık 20 yılda 6 keşif gezisi yaptı.

Araştırma ekibi, büyüklüğü 30-200 mikrometre arasında değişen parçacıkları topladı. Bu sayede kozmik tozların Dünya geneline bir yılda ne kadar serpildiği hesaplandı.

HER YIL 5 BİN TONDAN FAZLA KOZMİK TOZ YAĞIYOR

20 yıl süren araştırma sonucunda bilim insanları, Dünya'ya her yıl 5 bin 200 ton kozmik toz yağdığını tespit etti.

Söz konusu tozların yağışını teorik tahminlerle karşılaştıran bilim insanları, bunun muhtemelen yüzde 80'inin kuyruklu yıldızlardan, geri kalanınınsa göktaşlarından geldiğini söylüyor.