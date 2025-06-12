Dünya'yı tehdit eden asteroit 2032'de Ay'a çarpabilir

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Bir zamanlar Dünya için potansiyel bir tehdit olarak görülen 2024 YR4 adlı uzay kayasının, 2032 yılında Ay'a çarpma ihtimali bilim insanları tarafından değerlendiriliyor.

Aralık 2024'te keşfedilen ve 53-67 metre genişliğinde olduğu tahmin edilen asteroit, NASA'nın James Webb Uzay Teleskobu tarafından yeniden gözlemlendi.

YENİ HESAPLAMA: HEDEF DÜNYA DEĞİL, AY

Johns Hopkins Uygulamalı Fizik Laboratuvarı'ndaki bir ekip, Webb teleskobundan alınan yeni verilerle asteroidin yörüngesini yeniden hesapladı.

Bu yeni hesaplama, asteroidin Dünya'ya çarpma riskini ortadan kaldırırken, 2032 yılında Ay'a çarpma ihtimalini yüzde 3,8'den yüzde 4,3'e çıkardı.

İlk keşfedildiğinde Dünya'ya çarpma olasılığı yüzde 3'ün üzerinde olan asteroidin rotasındaki bu değişiklik, gezegenimiz için endişeleri ortadan kaldırdı. Gözler şimdi, olası Ay çarpışmasına çevrildi.

Uzmanlar, 2024 YR4'ün 2032 yılında Ay'a çarpması durumunda bile bunun Dünya'nın güvenliğini etkilemeyeceğini ve Ay'ın yörüngesinde önemli bir değişiklik yaratmayacağını vurguluyor. Dolayısıyla endişe edilecek bir durum bulunmuyor.

Aksine, bu olası çarpışma bilimsel açıdan nadir bir fırsat olarak görülüyor. Eğer çarpışma gerçekleşirse, bilim insanları gerçek bir asteroit-Ay çarpışmasını ilk elden gözlemleyebilecek. Bu da gelecekteki gezegen savunma stratejileri için çok değerli veriler sağlayacak.