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    Elon Musk, artık Twitter'ın en büyük ortağı değil

    Elon Musk, Twitter'ın en büyük ortağı unvanını kaybetti. Platformun yeni en büyük pay sahibi, yüzde 10,3 ile Vanguard Group oldu.
    • Haber Merkezi
    • 15.04.2022 - 13:59
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    Elon Musk, artık Twitter'ın en büyük ortağı değil

    SpaceX ve Tesla'nın sahibi Elon Musk'ın Twitter'a olan ilgisi katlanarak artıyor. Musk, geride bıraktığımız günlerde Twitter'ın yüzde 9,2'sini yaklaşık 3 milyar dolara satın almıştı.

    Bu satın almayla birlikte Musk, sosyal medya platformunun en büyük ortağı konumuna gelmiş ve kararlarda büyük söz sahibi olmuştu.

    Elon Musk, artık en büyük ortak değil

    ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), yeni bir belgeyle karşımıza çıktı ve artık Elon Musk'ın Twitter'ın en büyük ortağı en büyük söz sahibi olmadığını belirtti.

    Yayınlanan yeni belge, Vanguard Group’un Twitter payının yüzde 10,3’e yükseldiğini gösteriyor.

    elon musk

    Öte yandan Elon Musk, Twitter'ın tamamını satın almak için 43.4 milyar dolar teklif etmişti.

    Twitter’ın 43 milyar dolarlık satın alım teklifini kabul etmemesi durumunda bir B planı olduğunu açıklayan Musk, bu plan hakkında henüz açıklama yapmadı.


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