Elon Musk, Facebook ve Instagram'da yaşanan erişim sorunuyla dalga geçti Elon Musk, Meta çatısı altındaki sosyal medya platformları Facebook ve Instagram'da dünya genelinde yaşanan erişim sorunu hakkında paylaşımlar yaptı.

ensonhaber.com

Meta çatısı altındaki sosyal medya platformları Facebook ve Instagram'da, dün akşam saatlerinde geniş çaplı erişim sorunları yaşandı.

Saatlerce süren erişim sorunu nedeniyle kullanıcılar, uygulamalara giriş yapamadı ve şikayetlerini X platformu üzerinden dile getirdi.

Elon Musk dalga geçti

Sosyal medya platformu X’in sahibi ABD’li milyarder Elon Musk; Facebook ve Instagram'da yaşanan erişim sorununa gönderme yaparak şöyle dedi:

Eğer bu yazıyı okuyorsanız, bunun nedeni sunucularımızın çalışıyor olmasıdır.

Musk ayrıca, sosyal medya hesabından Facebook, Instagram ve Threads ile dalga geçtiği temsili bir fotoğrafı paylaştı.

Meta İletişim Direktörü Andy Stone’un X üzerinden “İnsanların hizmetlerimize erişimde sorun yaşadığının farkındayız. Şu anda bunun üzerinde çalışıyoruz.” ifadelerini kullanarak yaptığı paylaşıma yer veren Musk'ın paylaşımı, milyonlarca etkileşim aldı.