Elon Musk, gözünü yaşanabilir gezegene dikti Yakınlardaki bir ötegezegenin yaşanabilirliğini detaylandıran bir çalışma, SpaceX'in patronu Elon Musk'ın dikkatini çekti.

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'Güneş sistemine en yakın dış gezegen olarak bilinen ve Dünya'dan 4,2 ışık yılı uzaklıkta bulunan Proxima Centrauri b, sahip olduğu koşullar nedeniyle yaşam ihtimali en yüksek gezegen olarak gösteriliyor.

Proxima Centauri b, bir Güneş dışı gezegen olup Güneş'e en yakın yıldız olan kırmızı cüce Proxima Centauri etrafındaki yörüngesi yaşanabilir bir bölgede yer alıyor.

11 günde bir aynı konumdan geçen Proxima Centauri b, bu sayede bilim insanları tarafından kolay bir şekilde gözlemlenebiliyor. Dünya'da biraz daha soğuk olan bu gezegen kendi atmosferine sahip olmasıyla oldukça dikkat çekiyor.

Elon Musk'ın dikkatini çekiyor

Proxima Centauri b'nin incelenmesi, canlı organizmaları barındırabilecek sıvı suyu muhafaza edip edemeyeceğini değerlendirmek için bilgisayar simülasyonlarını içeriyor. Söz konusu çalışma, ilk olarak 2018'de yayınlanmıştı.

Ünlü milyarder Elon Musk, attığı bir tweet'te çalışmayı paylaşarak "Hemen yanı başımızda" diye yazdı.

Musk, insanlığın uzun vadede hayatta kalmasına ilişkin endişelerini sık sık dile getirerek, diğer gezegenlerde kendi kendine yetebilen koloniler kurmanın türümüzün devamını sağlamak için hayati önem taşıdığını iddia ediyor.

Proxima Centauri b'nin belkide en dikkat çekici özelliği uzun bir ömre sahip olması. Günümüzden yaklaşık birkaç milyar sonra Güneş de dahil olmak üzere gökyüzünde gördüğümüz birçok yıldız sönerek ölecek. Ancak araştırmalara göre Proxima Centauri b, yaklaşık 1 trilyon yıl daha gökyüzünde kalmaya devam edip yaşamını sürdürecek.

Bilim insanları, bu gizemli gezegen ile ilgili araştırmalarına devam ederken, Dünya dışı yaşamın olabileceği en yakın gezegen olması nedeniyle Proxima Centauri b önümüzdeki yıllarda da adından sıkça söz ettirecek gibi görünüyor.