Dolar
7.4687
0.2685%
Euro
8.8596
0.6155%
Altın
1947.88
0.0863%
Borsa
1102.71
0.3321%
G. Altın
467.569
0.3011%
Bitcoin
76912.53
-0.9082%
27ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 27 C

    Elon Musk, röportaj sırasında çocuğunun adını hatırlayamadı

    Elon Musk, 4 ay önce doğan bebeğine verdiği "X Æ A-12" ismini, bir röportaj sırasında hatırlayamadı. Musk, bu ismin kulağa şifre gibi geldiğini söyledi.
    • Haber Merkezi
    • 11.09.2020 - 12:53
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Elon Musk, röportaj sırasında çocuğunun adını hatırlayamadı

    Tesla ve SpaceX gibi şirketlerle adından sıkça söz ettiren dünyaca ünlü girişimci Elon Musk, 4 ay önce şarkıcı Grimes ile olan birlikteliğinden doğan bebeğine "X Æ A-12" ismini vermiş ve oldukça ses getirmişti.

    Görüşünüşe göre tüm dünya gibi Elon Musk da bu ismi kolay kolay ezberleyemeyecek. Başarılı girişimci, bir röportaj sırasında bebeğinin ismini unuttu.

    Elon Musk röportaj sırasında çocuğunun adını unuttu - İZLE

    "KULAĞA ŞİFRE GİBİ GELİYOR"

    Elon Musk, muhabirin sorduğu "X Æ A-12 nasıl?" sorunu anlamadı ve muhabirden tekrar sormasını istedi. Muhabir tekrar sorunca çocuktan bahsettiğini anlayan Musk, "Çocuğu mu diyorsun, kulağa şifre gibi geliyor" diyerek herkesi gülümsetti.

    elon musk

    Tesla'nın Almanya'da kuracağı Giga Berlin fabrikasını ziyaret ederken konuşan Elon Musk, çocuğunun iyi olduğunu ve belki bir dahaki sefere onu da yanında getirebileceğini söyledi.

    Instagram: @eshteknoloji

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir