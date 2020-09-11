Elon Musk, röportaj sırasında çocuğunun adını hatırlayamadı

Elon Musk, 4 ay önce doğan bebeğine verdiği "X Æ A-12" ismini, bir röportaj sırasında hatırlayamadı. Musk, bu ismin kulağa şifre gibi geldiğini söyledi.

Tesla ve SpaceX gibi şirketlerle adından sıkça söz ettiren dünyaca ünlü girişimci Elon Musk, 4 ay önce şarkıcı Grimes ile olan birlikteliğinden doğan bebeğine "X Æ A-12" ismini vermiş ve oldukça ses getirmişti.

Görüşünüşe göre tüm dünya gibi Elon Musk da bu ismi kolay kolay ezberleyemeyecek. Başarılı girişimci, bir röportaj sırasında bebeğinin ismini unuttu.

"KULAĞA ŞİFRE GİBİ GELİYOR"

Elon Musk, muhabirin sorduğu "X Æ A-12 nasıl?" sorunu anlamadı ve muhabirden tekrar sormasını istedi. Muhabir tekrar sorunca çocuktan bahsettiğini anlayan Musk, "Çocuğu mu diyorsun, kulağa şifre gibi geliyor" diyerek herkesi gülümsetti.

Tesla'nın Almanya'da kuracağı Giga Berlin fabrikasını ziyaret ederken konuşan Elon Musk, çocuğunun iyi olduğunu ve belki bir dahaki sefere onu da yanında getirebileceğini söyledi.