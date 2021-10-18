Elon Musk, Starlink'le yolcu uçaklarına kablosuz internet getirmek istiyor

Elon Musk, Starlink geniş bant uydu ağı aracılığıyla yolcu uçaklarına internet sağlamayı planlıyor.

SpaceX şirketinin, dünyanın ulaşılamayan her noktasına internet götürme projesi kapsamında fırlattığı Starlink uyduları, şu an bazı bölgelere hizmet vermeye başladı. Ancak SpaceX, gelecekte bu hizmeti birçok farklı yerde de kullanmak istiyor.

SpaceX CEO'su Elon Musk, Starlink geniş bant uydu ağı aracılığıyla yolcu uçaklarına internet sağlamak istiyor.

ABD HAVA YOLLARIYLA GÖRÜŞÜYOR

SpaceX CEO'su attığı tweette, şirketinin müşterilerine uçuş sırasında kablosuz internet sağlama konusunda ABD hava yollarıyla görüştüğünü söyledi.

Çoğu uçak içi kablosuz internet paketi için havayolu şirketleri ekstra ücret talep ediyor. Ancak Starlink'in uçak içi internet hizmetinin fiyatı henüz belli değil.

Önceki aylarda Musk, testlerin en fazla sayıda kişiye hizmet verdiği için Boeing 737, Airbus A320 ve Gulfstream uçaklarına odaklandığını söylemişti.

Ayrıca eçtiğimiz mart ayında SpaceX, Starlink uydularını arabalara, kamyonlara, kargo gemilerine ve uçaklara bağlamak için düzenlemelerle ilgili onay almak amacıyla Federal İletişim Kurulu'na başvuruda bulunmuştu.

SpaceX’in 1 milyon kadar Starlink kullanıcısına terminal dağıtmak için izni bulunuyor. Ancak şirket; ABD Federal İletişim Komisyonu'ndan gemiler, uçaklar ve kamyonlar için de izin alırsa, terminal dağıtma izni 5 milyona kadar çıkacak.