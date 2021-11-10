Elon Musk, Twitter'da açtığı anket nedeniyle 50 milyar dolar kaybetti

Tesla CEO’su Elon Musk, Twitter’da açtığı anket nedeniyle sadece iki günde 50 milyar dolarlık servet eritti.

Uzay şirketi SpaceX ve elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın sahibi Elon Musk, şirketlerin artan hisseleri sayesinde servetini katlamaya devam ediyor.

Özellikle koronavirüs döneminde ayakta kalarak hızla değer kazanmaya devam eden Tesla sayesinde ciddi gelir elde eden Musk, şu anda dünyanın en zengin insanı konumunda.

TWITTER ANKETİ, PAHALIYA PATLADI

ABD'de bazı Demokratlar, "milyarderler vergisi" adında yeni bir vergi gündeme getirmişti. Hiçbir yerden nakit olarak bir maaş ya da bonus almadığını belirten Musk, vergi ödemenin tek yolunun hisse satmak olduğunu söylemiş ve geçtiğimiz günlerde Twitter'dan bir anket başlatmıştı.

Ünlü milyarder, takipçilerine "Tesla hisselerimin yüzde 10'unu satmayı öneriyorum, destekliyor musunuz?" diye sormuş ve sonuç "Evet" çıkmıştı.

50 MİLYAR DOLAR KAYBETTİ

Elon Musk, oylamanın sona ermesinin ardından, "Sonuçların her ikisine de hazırlıklıydım ve sonucu uygulayacağım." diyerek, yaklaşık 21 milyar dolara denk gelen hisseleri satacağını açıkladı.

Kendi CEO’su olduğu şirketin hisselerini satacağı kesinleşince, pazartesi günü açılan borsalarda Tesla hisseleri sert düşüş yaşadı ve bu düşüş birkaç gündür devam ediyor.

Yalnızca üç günde yüzde 13’ten fazla düşen Tesla hisseleri nedeniyle Elon Musk'ın serveti 50 milyar dolar eridi.

TESLA DA DEĞER KAYBETTİ

Tesla, cuma günkü hafta kapanışını yaklaşık 1 trilyon 228 milyar dolar seviyesinde gerçekleştirdi. Fakat anketle birlikte, Tesla’nın piyasa değeri 200 milyar doları aşkın değer kaybı yaşayarak 1 trilyon 17 milyar dolar seviyesine geriledi.



Dünyanın en zenginleri listesinde en tepede oturan Elon Musk, bu anket öncesinde yaklaşık 338 milyar dolarlık servete sahipti. Anketle birlikte düşen Tesla hisseleriyle Elon Musk’ın serveti 288 milyar dolara kadar düştü.