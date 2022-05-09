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    Elon Musk, Twitter'ın gelirini 5'e katlayacak

    Sosyal medya platformu Twitter'ı satın alan Elon Musk'ın, şirketin gelirini 5'e katlamayı planladığı belirtildi.
    • Haber Merkezi
    • 09.05.2022 - 09:47
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    Elon Musk, Twitter'ın gelirini 5'e katlayacak

    Twitter, Elon Musk'ın 44 milyar dolarlık satın alma teklifini kabul ettiğini resmen doğrulamıştı.

    Anlaşmanın tamamlanması biraz zaman alacak olsa da Elon Musk, şimdiden sosyal medya sitesi için çeşitli açıklamalarda bulunuyor.

    2022'nin sonunda gerçekleşmesi beklenen anlaşma tamamlandığında, Twitter'ın halka açık bir şirket olarak varlığı sona erecek ve tamamen Elon Musk'a ait özel bir şirket olacak.

    Twitter'ın ne gibi değişiklere maruz kalacağını zaman gösterecek. Ancak Elon Musk, Twitter'ın şu ana kadar elde ettiği düşük gelirden oldukça rahatsız.

    elon musk twitter

    Gelirleri 5'e katlayacak

    Elon Musk, 2028 yılına kadar Twitter'ın gelirlerini 26,4 milyar dolara çıkarabileceğini belirtti. Şirket, geçen yıl 5 milyar dolarlık gelir elde etmişti.

    Twitter'ın "standart kullanıcılar için" ücretsiz olmaya devam edeceğini vurgulayan Musk,  sosyal medya platformunu şirket ve hükümetler için ücretli yaparak gelir artışı sağlamayı planlıyor.

    Tesla CEO'su, şirketi satın almasından sonraki 6 ay içinde 1000 çalışanı işten çıkaracağını, fakat zaman içinde çalışan sayısının yine artacağını söylemiş ve çalışanları yoğun çalışma temposuna hazırlıklı olmaları için uyarmıştı.


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