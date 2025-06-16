Elon Musk: Uluslararası Uzay istasyonu 2 yıl içinde imha edilmeli

Haber Merkezi

Elon Musk, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı bir paylaşımla, Uluslararası Uzay İstasyonu'nun (ISS) uzun vadeli güvenliği konusunda endişelerini dile getirdi.

Musk'ın bu açıklaması, SpaceX'in istasyona yapacağı bir görevin ertelenmesinin hemen ardından geldi.

MUSK'TAN GÜVENLİK UYARISI: "BAZI KISIMLARI ÇOK ESKİ"

Musk, paylaşımında, "Uluslararası Uzay İstasyonu'nun uzun vadeli güvenliği konusunda potansiyel olarak ciddi endişeler var. Bazı kısımları artık çok eski ve bu risk zamanla artıyor." ifadelerini kullandı.

Ünlü milyarder, bu endişelere dayanarak, istasyonun iki yıl içinde yörüngeden çıkarılması gerektiğini öne sürdü.

Bu öneri, NASA ve diğer uluslararası ortakların istasyonu 2030'a kadar kullanma planlarıyla çelişiyor. Musk'ın uyarısı, istasyonun geleceği hakkındaki tartışmaları yeniden alevlendirdi.

Musk'ın bu açıklaması, SpaceX'in Ax-4 görevini uzay istasyonuna fırlatmasının ertelendiği bir dönemde geldi.

Şirket, 11 Haziran'daki fırlatmayı, Falcon 9 roketindeki bir sıvı oksijen sızıntısını onarmak için ek süre sağlamak amacıyla ertelediğini duyurmuştu.

Ayrıca bu erteleme, istasyonun Rusya'ya ait Zvezda modülündeki bir sorunla ilgili gözlemlerin de ele alınması için zaman tanıyor.

Hindistan, Polonya ve Macaristan'dan astronotları taşıyacak olan Ax-4 görevinin gecikmesi ve Musk'ın açıklamaları, yaşlanan istasyonun operasyonel zorluklarını bir kez daha gündeme getirdi.